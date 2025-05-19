Омбудсмен ХМАО вступилась за бойца, которого хотели отправить на СВО после потери зрения

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за участника специальной военной операции, который после ранения правого глаза потерял зрение и полностью перестал им видеть. В аппарате омбудсмена URA.RU сообщили, что его вместо рекомендованной медиками операции отправили обратно в расположение войсковой части.
«Действуя в интересах военнослужащего на охрану здоровья и медицинскую помощь, уполномоченный по правам человека в Югре обратилась в адрес главной военной прокуратуры с ходатайством о проведении проверки по соблюдению законодательства в части охраны здоровья военнослужащих, а также оказании содействия в направлении военнослужащего на медицинское обследование, оперативное лечение. По результатам рассмотрения военнослужащий получил направление на госпитализацию в ФГБУ „Военный госпиталь имени Бурденко“», — прокомментировали в аппарате.
Сразу после ранения участник СВО лечился в госпитале, но полностью вернуть зрение так и не смог. Он прошел повторное обследование в гражданской больнице, где ему рекомендовали удалить глазное яблоко. Именно вместо этой операции боец и отправился на фронт. Однако благодаря содействию Стребковой ему удалось получить помощь.
Ранее Наталья Стребкова уже поднимала вопросы медицинской и психологической помощи участникам СВО, а также предлагала создать специализированные реабилитационные центры для ветеранов и их семей. Она обращала внимание на необходимость правового регулирования лечения раненых бойцов в гражданских госпиталях и упрощения оформления документов для военнослужащих с тяжелыми увечьями.
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