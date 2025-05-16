Омбудсмен ХМАО предложила облегчить реабилитацию раненых бойцов СВО

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила создать центры медицинской и психологической помощи для ветеранов
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предложила создать центры медицинской и психологической помощи для ветеранов Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на заседании секций Всероссийского координационного совета уполномоченных в Екатеринбурге под председательством российского омбудсмена Татьяны Москальковой подняла проблемы реабилитации участников СВО и психологической помощи членам их семей. В аппарате омбудсмена журналисту URA.RU сообщили, что Стребкова предложила создать особые медико-социальные реабилитационные центры для ветеранов всех войн и центры психологической помощи.

«Уполномоченный предложила рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации, особенно в тех, где нет военных госпиталей, медико-социальных реабилитационных центров для ветеранов всех войн и членов их семей. А также создания многопрофильных центров психологической помощи ветеранам боевых действий и их семьям с преимуществом работы в них клинических психологов», — сообщили в аппарате.

Югорский омбудсмен обратила внимание на важность правового регулирования лечения раненых бойцов в гражданских госпиталях не только в отпуске по болезни, но и в основном отпуске, а также прохождения ВВК не только по месту дислокации воинской части, но и ближе к военному госпиталю, где ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, Стребкова попросила рассмотреть возможность позволить бойцам с тяжелыми увечьями оформлять документы без обязательной явки в воинскую часть.

Дополнительно, она обратила внимание на необходимость обеспечить военнослужащего с тяжелыми ограничениями психического здоровья, «колясочника» и слепого к месту проведения ВВК и оформления документов об увольнении в военной службы. Рассмотрен и ряд других вопросов, например, о своевременности оказания военнослужащему медицинской помощи.

Стребкова предложила усилить филиалы фонда «Защитники Отечества» клиническими психологами. Предложения поддержали участники секции.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на заседании секций Всероссийского координационного совета уполномоченных в Екатеринбурге под председательством российского омбудсмена Татьяны Москальковой подняла проблемы реабилитации участников СВО и психологической помощи членам их семей. В аппарате омбудсмена журналисту URA.RU сообщили, что Стребкова предложила создать особые медико-социальные реабилитационные центры для ветеранов всех войн и центры психологической помощи. «Уполномоченный предложила рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации, особенно в тех, где нет военных госпиталей, медико-социальных реабилитационных центров для ветеранов всех войн и членов их семей. А также создания многопрофильных центров психологической помощи ветеранам боевых действий и их семьям с преимуществом работы в них клинических психологов», — сообщили в аппарате. Югорский омбудсмен обратила внимание на важность правового регулирования лечения раненых бойцов в гражданских госпиталях не только в отпуске по болезни, но и в основном отпуске, а также прохождения ВВК не только по месту дислокации воинской части, но и ближе к военному госпиталю, где ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, Стребкова попросила рассмотреть возможность позволить бойцам с тяжелыми увечьями оформлять документы без обязательной явки в воинскую часть. Дополнительно, она обратила внимание на необходимость обеспечить военнослужащего с тяжелыми ограничениями психического здоровья, «колясочника» и слепого к месту проведения ВВК и оформления документов об увольнении в военной службы. Рассмотрен и ряд других вопросов, например, о своевременности оказания военнослужащему медицинской помощи. Стребкова предложила усилить филиалы фонда «Защитники Отечества» клиническими психологами. Предложения поддержали участники секции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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