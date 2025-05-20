Вердикт по делу об убийстве и перекрытие дорог: главное в Кургане за 20 мая

В Кургане вынесли вердикт по делу об убийстве 30-летней давности
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Вина подсудимых осталась недоказанной
Вина подсудимых осталась недоказанной Фото:
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Главное за день в Кургане

Присяжные в курганском суде оправдали Олега Дубова и Олега Урюпина, обвинявшихся в убийстве членов семьи Шароянов в 1993 году. Несмотря на признание фактов покушения и убийства, вина подсудимых осталась недоказанной. После оглашения вердикта эмоции в зале были накалены, особенно сильно отреагировал Олег Дубов, расплакавшись от облегчения.

Обвинение утверждало, что Урюпин руководил группой, отдавая приказы о расправе над семьей Шароянов, а Дубов помогал в перевозке преступников и стрельбе. Однако суд признал доказательства недостаточными, освободив обоих мужчин непосредственно в зале суда. Оба обвиняемых последовательно настаивали на своей непричастности к преступлениям, подчеркивая недостоверность предъявленных доказательств. Главное за 20 мая — в подборке URA.RU.

Перекрытие дорог в центре Кургана

В Кургане 21 мая состоятся учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за которых в центре города и у филармонии будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов. Также изменится движение городских автобусов.

Запрет на ловлю рыбы: второй этап

Нерестовый запрет на промышленный вылов рыбы в Курганской области действует с 20 мая по 20 июня для озер. Для рек запрет продлится до 31 мая. Сроки установлены действующими Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Ремонт дорог и дворов в Шадринске

В Шадринске приступили к масштабному ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий. Всего в этом году преобразятся придомовые территории 20-ти многоквартирных домов — в них будут построены новые проезды, тротуары и заменены поребрики.

Сильный ветер с дождем придет в Курган

Курганское МЧС предупредило жителей о сильном ветре до 20 м/c. Также местами возможен слабый дождь и грозы. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Ажиотаж у нового магазина в Кургане

Парковка рядом с будущим магазином «Чижик», расположенным в здании бывшего супермаркета «Метрополис» в центре Кургана, днем практически полностью занята автомобилями, хотя сам магазин пока не начал работу. Открытие магазина пройдет совсем скоро. Покупателей магазин завлекает бесплатной сахарной ватой для детей, а взрослым — за определенную сумму покупки. Заполненная машинами парковка может стать проблемой для автовладельцев, желающих закупиться.

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Присяжные в курганском суде оправдали Олега Дубова и Олега Урюпина, обвинявшихся в убийстве членов семьи Шароянов в 1993 году. Несмотря на признание фактов покушения и убийства, вина подсудимых осталась недоказанной. После оглашения вердикта эмоции в зале были накалены, особенно сильно отреагировал Олег Дубов, расплакавшись от облегчения. Обвинение утверждало, что Урюпин руководил группой, отдавая приказы о расправе над семьей Шароянов, а Дубов помогал в перевозке преступников и стрельбе. Однако суд признал доказательства недостаточными, освободив обоих мужчин непосредственно в зале суда. Оба обвиняемых последовательно настаивали на своей непричастности к преступлениям, подчеркивая недостоверность предъявленных доказательств. Главное за 20 мая — в подборке URA.RU. Перекрытие дорог в центре Кургана В Кургане 21 мая состоятся учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, из-за которых в центре города и у филармонии будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов. Также изменится движение городских автобусов. Запрет на ловлю рыбы: второй этап Нерестовый запрет на промышленный вылов рыбы в Курганской области действует с 20 мая по 20 июня для озер. Для рек запрет продлится до 31 мая. Сроки установлены действующими Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Ремонт дорог и дворов в Шадринске В Шадринске приступили к масштабному ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий. Всего в этом году преобразятся придомовые территории 20-ти многоквартирных домов — в них будут построены новые проезды, тротуары и заменены поребрики. Сильный ветер с дождем придет в Курган Курганское МЧС предупредило жителей о сильном ветре до 20 м/c. Также местами возможен слабый дождь и грозы. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ажиотаж у нового магазина в Кургане Парковка рядом с будущим магазином «Чижик», расположенным в здании бывшего супермаркета «Метрополис» в центре Кургана, днем практически полностью занята автомобилями, хотя сам магазин пока не начал работу. Открытие магазина пройдет совсем скоро. Покупателей магазин завлекает бесплатной сахарной ватой для детей, а взрослым — за определенную сумму покупки. Заполненная машинами парковка может стать проблемой для автовладельцев, желающих закупиться.
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