В Первоуральске избитую из-за слов о матери школьницу спасла прохожая

Школьницу, которую зверски избили в Первоуральске (Свердловская область), спасла женщина, проходившая мимо детской площадки. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Женщина сначала подумала, что дети играют на площадке. Подошла ближе и увидела драку. Ринулась разнимать с криками: „Я сейчас полицию вызову“. Все дети сразу разбежались. После этого она проводила потерпевшую до дома, чтобы ты умылась», — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя девочка накинулась на 12-летнюю, потому что та якобы оскорбила ее маму, которая недавно умерла. Школьница прыгала по ее голове и пыталась выколоть глаза. Издевательства записывались на видео, которые облетели интернет. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее школьница-агрессор объяснила свой поступок в соцсетях. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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