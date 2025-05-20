В Первоуральске избитую из-за слов о матери школьницу спасла прохожая

20 мая 2025 в 19:02 Размер текста - 17 +

Потерпевшей разбили нос и пытались выколоть глаза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Школьницу, которую зверски избили в Первоуральске (Свердловская область), спасла женщина, проходившая мимо детской площадки. Об этом URA.RU сообщил источник. «Женщина сначала подумала, что дети играют на площадке. Подошла ближе и увидела драку. Ринулась разнимать с криками: „Я сейчас полицию вызову“. Все дети сразу разбежались. После этого она проводила потерпевшую до дома, чтобы ты умылась», — рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя девочка накинулась на 12-летнюю, потому что та якобы оскорбила ее маму, которая недавно умерла. Школьница прыгала по ее голове и пыталась выколоть глаза. Издевательства записывались на видео, которые облетели интернет. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее школьница-агрессор объяснила свой поступок в соцсетях. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьницу, которую зверски избили в Первоуральске (Свердловская область), спасла женщина, проходившая мимо детской площадки. Об этом URA.RU сообщил источник. «Женщина сначала подумала, что дети играют на площадке. Подошла ближе и увидела драку. Ринулась разнимать с криками: „Я сейчас полицию вызову“. Все дети сразу разбежались. После этого она проводила потерпевшую до дома, чтобы ты умылась», — рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя девочка накинулась на 12-летнюю, потому что та якобы оскорбила ее маму, которая недавно умерла. Школьница прыгала по ее голове и пыталась выколоть глаза. Издевательства записывались на видео, которые облетели интернет. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее школьница-агрессор объяснила свой поступок в соцсетях. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.