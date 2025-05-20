В Первоуральске избитую из-за слов о матери школьницу спасла прохожая

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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Потерпевшей разбили нос и пытались выколоть глаза (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске

Школьницу, которую зверски избили в Первоуральске (Свердловская область), спасла женщина, проходившая мимо детской площадки. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Женщина сначала подумала, что дети играют на площадке. Подошла ближе и увидела драку. Ринулась разнимать с криками: „Я сейчас полицию вызову“. Все дети сразу разбежались. После этого она проводила потерпевшую до дома, чтобы ты умылась», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя девочка накинулась на 12-летнюю, потому что та якобы оскорбила ее маму, которая недавно умерла. Школьница прыгала по ее голове и пыталась выколоть глаза. Издевательства записывались на видео, которые облетели интернет. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее школьница-агрессор объяснила свой поступок в соцсетях. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Школьницу, которую зверски избили в Первоуральске (Свердловская область), спасла женщина, проходившая мимо детской площадки. Об этом URA.RU сообщил источник. «Женщина сначала подумала, что дети играют на площадке. Подошла ближе и увидела драку. Ринулась разнимать с криками: „Я сейчас полицию вызову“. Все дети сразу разбежались. После этого она проводила потерпевшую до дома, чтобы ты умылась», — рассказал собеседник агентства. Инцидент произошел 18 мая. 13-летняя девочка накинулась на 12-летнюю, потому что та якобы оскорбила ее маму, которая недавно умерла. Школьница прыгала по ее голове и пыталась выколоть глаза. Издевательства записывались на видео, которые облетели интернет. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее школьница-агрессор объяснила свой поступок в соцсетях. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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