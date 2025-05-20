«95% лежат в могиле»: сын тюменского авторитета высказался о «работе» своего отца

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Свои мысли о «работе» отца он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром».
«Я очень уважаю отца. Всегда понимал, что во мне течет кровь непростого человека, и падать лицом в грязь нельзя. Это не отговорка, но времена были такие, мужики двигались как могли. Сейчас 95% из них мертвы, и я не вижу смысла это все романтизировать», — ответил OG Buda в ответ на вопрос из зала.
Рэпер отметил, что криминальная известность — это лишь одна сторона медали. «Все, кто отца знал, говорят что он был редкой души человеком. Мог переодеться в почтальона и пойти пенсионерам деньги раздавать. В общем, отца уважаю», — подытожил Ляхов.
Известно, что отец рэпера, Алексей Ляхов, в 1990-х годах был активным участником одной из самых известных в Тюмени группировок. Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.
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