«95% лежат в могиле»: сын тюменского авторитета высказался о «работе» своего отца

Тюменский рэпер OG Buda заявил об уважении к отцу — криминальному авторитету
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер объяснил, что не видит смысла романтизировать бандитскую жизнь
Рэпер объяснил, что не видит смысла романтизировать бандитскую жизнь Фото:

Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Свои мысли о «работе» отца он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром».

«Я очень уважаю отца. Всегда понимал, что во мне течет кровь непростого человека, и падать лицом в грязь нельзя. Это не отговорка, но времена были такие, мужики двигались как могли. Сейчас 95% из них мертвы, и я не вижу смысла это все романтизировать», — ответил OG Buda в ответ на вопрос из зала.

Рэпер отметил, что криминальная известность — это лишь одна сторона медали. «Все, кто отца знал, говорят что он был редкой души человеком. Мог переодеться в почтальона и пойти пенсионерам деньги раздавать. В общем, отца уважаю», — подытожил Ляхов.

Известно, что отец рэпера, Алексей Ляхов, в 1990-х годах был активным участником одной из самых известных в Тюмени группировок. Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.

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Рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) заявил, что уважает своего отца, хотя тот был членом знаменитой тюменской банды 90-х «Десятка». Свои мысли о «работе» отца он озвучил в интернет-шоу Басты «Вопрос Ребром». «Я очень уважаю отца. Всегда понимал, что во мне течет кровь непростого человека, и падать лицом в грязь нельзя. Это не отговорка, но времена были такие, мужики двигались как могли. Сейчас 95% из них мертвы, и я не вижу смысла это все романтизировать», — ответил OG Buda в ответ на вопрос из зала. Рэпер отметил, что криминальная известность — это лишь одна сторона медали. «Все, кто отца знал, говорят что он был редкой души человеком. Мог переодеться в почтальона и пойти пенсионерам деньги раздавать. В общем, отца уважаю», — подытожил Ляхов. Известно, что отец рэпера, Алексей Ляхов, в 1990-х годах был активным участником одной из самых известных в Тюмени группировок. Самого OG Buda неоднократно пытались привлечь к суду за пропаганду наркотиков, однако попытки оказались неудачными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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