В Сургуте возобновили строительство железнодорожного вокзала

В Сургуте (ХМАО) возобновили работы по возведению нового железнодорожного вокзала. Об этом сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры.
«Возобновлена реконструкция долгожданного вокзала в Сургуте. На сегодня демонтирован старый вокзал, установлен временный павильон для пассажиров, завершены земляные работы (котлован, дренаж, шпунтовое ограждение). На 90% выполнена подготовка фундамента», — говорится в публикации.
В этом году строители возведут монолитный каркас здания, установят кровлю, проведут воду, тепло, канализацию. В новом помещении оборудуют кассы, залы ожидания, систему навигации.
Крытый надземный переход (конкорсом) соединит вокзал с железнодорожными платформами и автобусной станцией. Переход оборудуют лифтом, он будет доступен для маломобильных пассажиров. Власти обещают, что обновленный транспортный узел будет готов в 2026 году.
Ранее URA.RU писало, что новый вокзал в Сургуте жители ждут два десятилетия. В 2023 году старое здание снесли, а проект переделывали несколько раз.
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