В Сургуте возобновили строительство железнодорожного вокзала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал в Сургуте, снесенный в ходе реконструкции
Железнодорожный вокзал в Сургуте, снесенный в ходе реконструкции Фото:

В Сургуте (ХМАО) возобновили работы по  возведению нового железнодорожного вокзала. Об этом сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры.

«Возобновлена реконструкция долгожданного вокзала в Сургуте. На сегодня демонтирован старый вокзал, установлен временный павильон для пассажиров, завершены земляные работы (котлован, дренаж, шпунтовое ограждение). На 90% выполнена подготовка фундамента», — говорится в публикации.

В этом году строители возведут монолитный каркас здания, установят кровлю, проведут воду, тепло, канализацию. В новом помещении оборудуют кассы, залы ожидания, систему навигации.

Крытый надземный переход (конкорсом) соединит вокзал с железнодорожными платформами и автобусной станцией. Переход оборудуют лифтом, он будет доступен для маломобильных пассажиров. Власти обещают, что обновленный транспортный узел будет готов в 2026 году.

Ранее URA.RU писало, что новый вокзал в Сургуте жители ждут два десятилетия. В 2023 году старое здание снесли, а проект переделывали несколько раз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) возобновили работы по  возведению нового железнодорожного вокзала. Об этом сообщил telegram-канал стройкомплекса Югры. «Возобновлена реконструкция долгожданного вокзала в Сургуте. На сегодня демонтирован старый вокзал, установлен временный павильон для пассажиров, завершены земляные работы (котлован, дренаж, шпунтовое ограждение). На 90% выполнена подготовка фундамента», — говорится в публикации. В этом году строители возведут монолитный каркас здания, установят кровлю, проведут воду, тепло, канализацию. В новом помещении оборудуют кассы, залы ожидания, систему навигации. Крытый надземный переход (конкорсом) соединит вокзал с железнодорожными платформами и автобусной станцией. Переход оборудуют лифтом, он будет доступен для маломобильных пассажиров. Власти обещают, что обновленный транспортный узел будет готов в 2026 году. Ранее URA.RU писало, что новый вокзал в Сургуте жители ждут два десятилетия. В 2023 году старое здание снесли, а проект переделывали несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...