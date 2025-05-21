Пермский миллиардер построит крупный завод на освобожденной территории

Пермский бизнес планируют построить бетонный завод под Луганском
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Инициативу Александра Репина поддержали партнеры по бизнесу
Инициативу Александра Репина поддержали партнеры по бизнесу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин при поддержке компаньонов зарегистрировал ООО «Технобетон» в ЛНР. Соответствующие изменения внесены в базу  «СПАРК-Интерфакс». На территории Луганского округа должен появиться бетонный завод.

«ООО „Технобетон“ зарегистрировали 14 мая в городе Счастье (ЛНР). У компании шесть учредителей, среди них — Александр Репин, совладелец оптового рынка „Прикамье“ Вячеслав Зубков, Евгения Кан, Екатерина Федорова, Олег Нагимов и Сергей Шлегерис», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Общество специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей.

В беседе с журналистами Репин объяснил, что сумма инвестиций в проект составляет примерно 100 млн рублей. Срок реализации раскрыт не был. Но бизнесмен отметил, что компания собирается участвовать в восстановлении частично разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.

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Глава пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин при поддержке компаньонов зарегистрировал ООО «Технобетон» в ЛНР. Соответствующие изменения внесены в базу  «СПАРК-Интерфакс». На территории Луганского округа должен появиться бетонный завод. «ООО „Технобетон“ зарегистрировали 14 мая в городе Счастье (ЛНР). У компании шесть учредителей, среди них — Александр Репин, совладелец оптового рынка „Прикамье“ Вячеслав Зубков, Евгения Кан, Екатерина Федорова, Олег Нагимов и Сергей Шлегерис», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Общество специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. В беседе с журналистами Репин объяснил, что сумма инвестиций в проект составляет примерно 100 млн рублей. Срок реализации раскрыт не был. Но бизнесмен отметил, что компания собирается участвовать в восстановлении частично разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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