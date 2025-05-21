Глава пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин при поддержке компаньонов зарегистрировал ООО «Технобетон» в ЛНР. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». На территории Луганского округа должен появиться бетонный завод.
«ООО „Технобетон“ зарегистрировали 14 мая в городе Счастье (ЛНР). У компании шесть учредителей, среди них — Александр Репин, совладелец оптового рынка „Прикамье“ Вячеслав Зубков, Евгения Кан, Екатерина Федорова, Олег Нагимов и Сергей Шлегерис», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Общество специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей.
В беседе с журналистами Репин объяснил, что сумма инвестиций в проект составляет примерно 100 млн рублей. Срок реализации раскрыт не был. Но бизнесмен отметил, что компания собирается участвовать в восстановлении частично разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.
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