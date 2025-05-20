В Тюмени подскочили цены на квартиры на самой дорогой улице

В Тюмени за последний год значительно выросла стоимость квартир на самой дорогой улице города — Первомайской. Как сообщает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов, средняя цена квадратного метра жилья на этой улице увеличилась на 20% и достигла 209 тысяч рублей.
«Рейтинг самых дорогих улиц на вторичном рынке недвижимости в Тюмени возглавила Первомайская. В первом квартале 2025 года средняя стоимость квадратного метра на ней достигла 209 тыс. руб., увеличившись на 20,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил эксперт в разговоре с РБК Тюмень.
Также он названы улицы, которые следуют за Первомайской по уровню цен. Среди них улица Пожарных и Спасателей — 172 тысячи рублей за квадратный метр и рост цены на 1,7% и улица Максима Горького со стоимостью «квадрата» 170 тысяч рублей (+17,2% в цене за год). Замыкает рейтинг улица Раушана Абдуллина — 164 тысячи рублей за квадратный метр.
Первомайская сохраняет позиции среди лидеров благодаря значительной доле жилья более высокого класса. Улица Пожарных и Спасателей представляет собой сравнительно новый район, где на данный момент расположен единственный жилой комплекс повышенного комфорта, отметили эксперты.
Жители Тюмени начали покупать вторичное жилье в рассрочку. В качестве первоначального взноса владельцы квартир просят до 40% от стоимости. В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4%.
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