04 мая 2025

В Тюмени растет интерес на покупку вторички в рассрочку

Тюменцы начали покупать вторичное жилье в рассрочку
© Служба новостей «URA.RU»
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В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4%
В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4% Фото:

Жители Тюмени начали покупать вторичное жилье в рассрочку. В качестве первоначального взноса владельцы квартир просят до 40% от стоимости. Об этом заявил глава риэлтерского агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Рассрочку на квартиры берут на шесть — восемь месяцев, на „загородку“ — до года. Мой прогноз: в течение года 35-40% владельцев будут готовы продавать жилье по рассрочке, и это придаст серьезное ускорение развитию вторичного и загородного рынка», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Хусаинов.

В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4%. Ранее URA.RU писало, что девелоперы ожидали низкий интерес к такому нововведению. По их словам, механизм неудобен ни для покупателя, ни для продавца.

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Жители Тюмени начали покупать вторичное жилье в рассрочку. В качестве первоначального взноса владельцы квартир просят до 40% от стоимости. Об этом заявил глава риэлтерского агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Рассрочку на квартиры берут на шесть — восемь месяцев, на „загородку“ — до года. Мой прогноз: в течение года 35-40% владельцев будут готовы продавать жилье по рассрочке, и это придаст серьезное ускорение развитию вторичного и загородного рынка», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Хусаинов. В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4%. Ранее URA.RU писало, что девелоперы ожидали низкий интерес к такому нововведению. По их словам, механизм неудобен ни для покупателя, ни для продавца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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