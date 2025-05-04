В Тюмени растет интерес на покупку вторички в рассрочку

Жители Тюмени начали покупать вторичное жилье в рассрочку. В качестве первоначального взноса владельцы квартир просят до 40% от стоимости. Об этом заявил глава риэлтерского агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Рассрочку на квартиры берут на шесть — восемь месяцев, на „загородку“ — до года. Мой прогноз: в течение года 35-40% владельцев будут готовы продавать жилье по рассрочке, и это придаст серьезное ускорение развитию вторичного и загородного рынка», — рассказал изданию «РБК Тюмень» Хусаинов.
В апреле доля сделок по рассрочке на вторичку составила 4%. Ранее URA.RU писало, что девелоперы ожидали низкий интерес к такому нововведению. По их словам, механизм неудобен ни для покупателя, ни для продавца.
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