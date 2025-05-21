Дроны ВСУ атаковали российские регионы, аэропорты временно закрыты: карта атак БПЛА за 21 мая

ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Орловской областью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В нескольких российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников
В нескольких российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО успешно отразили ночную атаку над Орловской областью, уничтожив 11 вражеских беспилотников. Одновременно в Подмосковье объявлен высокий уровень угрозы из-за возможных новых атак дронов.

Жителей Раменского округа и Жуковского предупредили о рисках. Аэропорты Ярославля и Костромы временно не принимают и не отправляют рейсы — подробнее в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

11 вражеских дронов сбито над Орловской областью

В ночь на 21 мая силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Орловскую область. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Несмотря на продолжающиеся провокации, противнику не удалось нанести ущерб инфраструктуре региона.

«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют жертвы и разрушения.

Повышенная угроза БПЛА в Подмосковье

В Раменском округе и Жуковском объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотников. Информация опубликована в telegram-каналах «Радар Раменское», работающих при поддержке местных администраций.

Аналогичные предупреждения в этих районах уже поступали в начале мая текущего года. Напомним, 6-7 мая атаки дронов на Москву привели к временным ограничениям работы столичных аэропортов. Так же режим опасности был введен в Ивановской области.

Ограничения в аэропортах из-за угрозы БПЛА

Аэропорты Ярославля и Костромы приостановили прием и отправку рейсов по решению Росавиации. Подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в Калуге с 23:50 20 мая до 5:40 утра следующего дня.

Вечером 20 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. В ночь на 21 мая угроза атак беспилотников была объявлена в Ивановской, Рязанской областях и Мордовии.

Атака ВСУ на Тульскую область

Беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО при попытке атаки Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил отсутствие разрушений и пострадавших после инцидента.

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — сообщает он в своем telegram-канале. Миляев призвал граждан сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО успешно отразили ночную атаку над Орловской областью, уничтожив 11 вражеских беспилотников. Одновременно в Подмосковье объявлен высокий уровень угрозы из-за возможных новых атак дронов. Жителей Раменского округа и Жуковского предупредили о рисках. Аэропорты Ярославля и Костромы временно не принимают и не отправляют рейсы — подробнее в материале URA.RU. 11 вражеских дронов сбито над Орловской областью В ночь на 21 мая силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Орловскую область. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Несмотря на продолжающиеся провокации, противнику не удалось нанести ущерб инфраструктуре региона. «Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют жертвы и разрушения. Повышенная угроза БПЛА в Подмосковье В Раменском округе и Жуковском объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотников. Информация опубликована в telegram-каналах «Радар Раменское», работающих при поддержке местных администраций. Аналогичные предупреждения в этих районах уже поступали в начале мая текущего года. Напомним, 6-7 мая атаки дронов на Москву привели к временным ограничениям работы столичных аэропортов. Так же режим опасности был введен в Ивановской области. Ограничения в аэропортах из-за угрозы БПЛА Аэропорты Ярославля и Костромы приостановили прием и отправку рейсов по решению Росавиации. Подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в Калуге с 23:50 20 мая до 5:40 утра следующего дня. Вечером 20 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. В ночь на 21 мая угроза атак беспилотников была объявлена в Ивановской, Рязанской областях и Мордовии. Атака ВСУ на Тульскую область Беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО при попытке атаки Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил отсутствие разрушений и пострадавших после инцидента. «Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — сообщает он в своем telegram-канале. Миляев призвал граждан сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...