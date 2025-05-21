Дроны ВСУ атаковали российские регионы, аэропорты временно закрыты: карта атак БПЛА за 21 мая

Силы ПВО успешно отразили ночную атаку над Орловской областью, уничтожив 11 вражеских беспилотников. Одновременно в Подмосковье объявлен высокий уровень угрозы из-за возможных новых атак дронов.
Жителей Раменского округа и Жуковского предупредили о рисках. Аэропорты Ярославля и Костромы временно не принимают и не отправляют рейсы — подробнее в материале URA.RU.
11 вражеских дронов сбито над Орловской областью
В ночь на 21 мая силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Орловскую область. Губернатор Андрей Клычков подтвердил, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Несмотря на продолжающиеся провокации, противнику не удалось нанести ущерб инфраструктуре региона.
«Противник продолжает провокации — ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют жертвы и разрушения.
Повышенная угроза БПЛА в Подмосковье
В Раменском округе и Жуковском объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотников. Информация опубликована в telegram-каналах «Радар Раменское», работающих при поддержке местных администраций.
Аналогичные предупреждения в этих районах уже поступали в начале мая текущего года. Напомним, 6-7 мая атаки дронов на Москву привели к временным ограничениям работы столичных аэропортов. Так же режим опасности был введен в Ивановской области.
Ограничения в аэропортах из-за угрозы БПЛА
Аэропорты Ярославля и Костромы приостановили прием и отправку рейсов по решению Росавиации. Подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в Калуге с 23:50 20 мая до 5:40 утра следующего дня.
Вечером 20 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. В ночь на 21 мая угроза атак беспилотников была объявлена в Ивановской, Рязанской областях и Мордовии.
Атака ВСУ на Тульскую область
Беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО при попытке атаки Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил отсутствие разрушений и пострадавших после инцидента.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — сообщает он в своем telegram-канале. Миляев призвал граждан сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА.
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