Жителя Амурской области задержали за подготовку теракта в Сибири. Видео

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В Амурской области задержали мужчину, который планировал теракт на Транссибирской магистрали
В Амурской области задержали мужчину, который планировал теракт на Транссибирской магистрали Фото:

Житель Амурской области был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в подготовке террористического акта на Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным ведомства, мужчина также планировал участие в боевых действиях против России.

«Пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме оказания иной помощи Украине, деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщила представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова. Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Правоохранительные органы продолжают документирование эпизодов его преступной деятельности.

Задержанный готовился принять участие в боевых действиях против РФ и совершить теракт на участке Транссибирской магистрали, заявили в региональном управлении ФСБ. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статьям за подготовку диверсии и участие в террористической организации.

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Житель Амурской области был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в подготовке террористического акта на Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным ведомства, мужчина также планировал участие в боевых действиях против России. «Пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме оказания иной помощи Украине, деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщила представитель УФСБ России по Амурской области Анастасия Яблокова. Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Правоохранительные органы продолжают документирование эпизодов его преступной деятельности. Задержанный готовился принять участие в боевых действиях против РФ и совершить теракт на участке Транссибирской магистрали, заявили в региональном управлении ФСБ. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статьям за подготовку диверсии и участие в террористической организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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