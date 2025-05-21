ВС РФ за ночь сбили 127 беспилотников над регионами России

ВС РФ за ночи сбили 127 беспилотников над регионами России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

С 20:00 20 мая по 04:05 21 мая сбиты: 41 БпЛА над Брянской областью, 37 БпЛА — над Орловской, 31 БпЛА — над Курской, шесть БпЛА — над Московским регионом, пять БпЛА — над Владимирской, три БпЛА над Рязанской. Сообщает Минобороны.

 https://t.me/mod_russia/52931

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: С 20:00 20 мая по 04:05 21 мая сбиты: 41 БпЛА над Брянской областью, 37 БпЛА — над Орловской, 31 БпЛА — над Курской, шесть БпЛА — над Московским регионом, пять БпЛА — над Владимирской, три БпЛА над Рязанской. Сообщает Минобороны.  https://t.me/mod_russia/52931
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...