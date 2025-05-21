ВС РФ за ночь сбили 127 беспилотников над регионами России

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.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
С 20:00 20 мая по 04:05 21 мая сбиты: 41 БпЛА над Брянской областью, 37 БпЛА — над Орловской, 31 БпЛА — над Курской, шесть БпЛА — над Московским регионом, пять БпЛА — над Владимирской, три БпЛА над Рязанской. Сообщает Минобороны.
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