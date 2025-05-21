Женщина с ребенком пострадали в результате взрыва газа в доме в Ставрополе

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У обоих диагностирована черепно-мозговая травма (архивное фото)
У обоих диагностирована черепно-мозговая травма (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

В результате взрыва в многоэтажке Ставрополя минимум два человека получили травмы: 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Пострадавших доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.

«Пострадала 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, и 10-летний ребенок», — пишет telegram-канал Mash. Предварительно, у обоих диагностирована черепно-мозговая травма.

Взрыв был настолько сильным, что полностью разрушил один из этажей здания. Ударной волной и обломками повреждены пять этажей соседнего дома: в стене образовалась пробоина, разрушены ограждения двух балконов, в семи квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом. Сразу после взрыва дом был полностью отключен от электроэнергии, газа и водоснабжения.

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В результате взрыва в многоэтажке Ставрополя минимум два человека получили травмы: 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Пострадавших доставляют в больницу для оказания медицинской помощи. «Пострадала 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, и 10-летний ребенок», — пишет telegram-канал Mash. Предварительно, у обоих диагностирована черепно-мозговая травма. Взрыв был настолько сильным, что полностью разрушил один из этажей здания. Ударной волной и обломками повреждены пять этажей соседнего дома: в стене образовалась пробоина, разрушены ограждения двух балконов, в семи квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом. Сразу после взрыва дом был полностью отключен от электроэнергии, газа и водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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