Путин посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения

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Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами
Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами Фото:
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Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. Этот визит стал первым после полного освобождения региона. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций» — говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами. Вместе с российским лидером во встрече принимали участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В городе Курчатов глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2.

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Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. Этот визит стал первым после полного освобождения региона. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля. «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций» — говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами. Вместе с российским лидером во встрече принимали участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора региона Александр Хинштейн. В городе Курчатов глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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