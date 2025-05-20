В Кургане начинается инаугурация нового законного главы города Антона Науменко. На инаугурации чиновник понесет присягу. Сама торжественная часть проходит на заседании Курганской городской думы. Корреспонденты URA.RU сообщают все важные детали с места проведения инаугурации.
13:24 Инаугурация завершилась. Отмечается, что пресс-подхода не было. Собравшиеся политики и депутаты разошлись.
13:22 Науменко принес присягу как глава Кургана.
13:21 С речью выступил и сам мэр Антон Науменко.
13:18 Шумков во время выступления отметил, что начало работы Науменко на посту градоначальника было не простым. И это правда, ведь во время вступления в должность, чиновник отрабатывал ЧС — Курганская область тогда столкнулась с весенним паводком.
13:15 На Науменко надели так называемые «бусы мэра».
13:13 На инаугурацию Шумков выступил. Глава региона отметил экономический и социальный рост Кургана. Также он поздравил Науменко. «Желаю качественно и эффективно работать. Самое главное — заботиться о жителях и быть честным», — отметил Шумков.
13:07 Во время гимна губернатор Вадим Шумков, председатель городской думы Игорь Прозоров, мэр Антон Науменко и присутствующие депутаты встали.
13:06 На торжественной части по случаю вступления Науменко в должность мэра присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков.
13:05 В самом начале заседания городской думы прозвучал гимн Российской Федерации.
13:05 Торжественная часть началась.
13:02 Для пишущих журналистов оборудовали холл. Такое уже было на выборах мэра Кургана. В зал разрешают зайти тележурналистам и фотокорреспондентам.
13:01 На сайте мэрии Кургана мы также нашли текст присяги, который должен будет произнести Науменко. «Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы города Кургана, руководствуясь действующим законодательством, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах развития города Кургана и благополучия его жителей».
12:59 Пока инаугурация не началась, напомним вам, кто такой Антон Науменко. Руководит он Курганом уже более года. Со 2 мая 2024 года он работает в должности временно исполняющего полномочия главы города. До этого Науменко работал в правительстве Курганской области. Дважды принимал участие в конкурсах по отбору кандидатов на место главы и всегда доходил до финала. Самый первый конкурс с его участием не состоялся, так как второй финалист Дмитрий Жуковский (нынешний депутат гордумы) снял свою кандидатуру. Следующий конкурс все же состоялся.
12:56 В малом зале уже собрались депутаты.
12:49 Журналисты собираются в холле перед малым залом гордумы. Запускают всех в ограниченном количестве.
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