20 мая 2025

В Тюмени на восемь часов перекроют центральные улицы города. Карта

В Тюмени из-за марафона 24 мая перекроют улицы Республики и Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие продлится восемь часов
Перекрытие продлится восемь часов Фото:

24 мая в Тюмени с 6:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского полумарафона. Об этом сообщает городская администрация. 

«На период проведения Всероссийского полумарафона „Забег.РФ“ будет прекращено движение транспортных средств в районе центральной улицы Республики. Всего задействовано будет четыре участка дороги», — отмечено в администрации.

Так, тюменские водители не смогут проехать по улице Республики на участке от Челюскинцев до Коммунистической, от дома № 2 по Ленина до Кирова, а также в квадрате улиц Семакова — Володарского — Тургенева — Республики. А общественный транспорт в пределах улиц Коммунистической — Ямской — Казанской — Луначарского будет двигаться в объезд перекрытия. 

Ранее в городе было организовано перекрытие в районе торгового центра «Колумб» на Московском тракте. Здесь специалисты продолжают возведение новой транспортной развязки. 

Карта перекрытия Тюмени 24 мая
Карта перекрытия Тюмени 24 мая
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
24 мая в Тюмени с 6:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского полумарафона. Об этом сообщает городская администрация.  «На период проведения Всероссийского полумарафона „Забег.РФ“ будет прекращено движение транспортных средств в районе центральной улицы Республики. Всего задействовано будет четыре участка дороги», — отмечено в администрации. Так, тюменские водители не смогут проехать по улице Республики на участке от Челюскинцев до Коммунистической, от дома № 2 по Ленина до Кирова, а также в квадрате улиц Семакова — Володарского — Тургенева — Республики. А общественный транспорт в пределах улиц Коммунистической — Ямской — Казанской — Луначарского будет двигаться в объезд перекрытия.  Ранее в городе было организовано перекрытие в районе торгового центра «Колумб» на Московском тракте. Здесь специалисты продолжают возведение новой транспортной развязки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...