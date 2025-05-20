24 мая в Тюмени с 6:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта из-за проведения Всероссийского полумарафона. Об этом сообщает городская администрация.
«На период проведения Всероссийского полумарафона „Забег.РФ“ будет прекращено движение транспортных средств в районе центральной улицы Республики. Всего задействовано будет четыре участка дороги», — отмечено в администрации.
Так, тюменские водители не смогут проехать по улице Республики на участке от Челюскинцев до Коммунистической, от дома № 2 по Ленина до Кирова, а также в квадрате улиц Семакова — Володарского — Тургенева — Республики. А общественный транспорт в пределах улиц Коммунистической — Ямской — Казанской — Луначарского будет двигаться в объезд перекрытия.
Ранее в городе было организовано перекрытие в районе торгового центра «Колумб» на Московском тракте. Здесь специалисты продолжают возведение новой транспортной развязки.
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