20 мая 2025

В Тюмени планируют увеличить стоимость взносов за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В УрФО самые низкие тарифы — 10 рублей с квадратного метра
В УрФО самые низкие тарифы — 10 рублей с квадратного метра Фото:

Размер взноса на капитальный ремонт в Тюменской области может быть пересмотрен. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

«10 рублей с квадратного метра — самый низкий взнос в Уральском федеральном округе. Мы сейчас находимся в системе расчетов. И по мере появления информации о точных сроках и размере, будем сообщать общественности и депутатскому корпусу», — заявил директор ведомства Семен Тегенцев.

Ранее в тюменских вузах подняли стоимость платы обучения. Повышение цен коснулось всех направлений обучения, но только студентов со второго по шестой курсы. Соответствующие документы уже опубликованы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размер взноса на капитальный ремонт в Тюменской области может быть пересмотрен. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы. «10 рублей с квадратного метра — самый низкий взнос в Уральском федеральном округе. Мы сейчас находимся в системе расчетов. И по мере появления информации о точных сроках и размере, будем сообщать общественности и депутатскому корпусу», — заявил директор ведомства Семен Тегенцев. Ранее в тюменских вузах подняли стоимость платы обучения. Повышение цен коснулось всех направлений обучения, но только студентов со второго по шестой курсы. Соответствующие документы уже опубликованы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...