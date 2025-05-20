В Тюмени планируют увеличить стоимость взносов за капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт в Тюменской области может быть пересмотрен. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.
«10 рублей с квадратного метра — самый низкий взнос в Уральском федеральном округе. Мы сейчас находимся в системе расчетов. И по мере появления информации о точных сроках и размере, будем сообщать общественности и депутатскому корпусу», — заявил директор ведомства Семен Тегенцев.
Ранее в тюменских вузах подняли стоимость платы обучения. Повышение цен коснулось всех направлений обучения, но только студентов со второго по шестой курсы. Соответствующие документы уже опубликованы.
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