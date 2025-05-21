Практически все украинские силы, задействованные в операции по захвату села Гуево и Глушковского района Курской области, были уничтожены российскими военными. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены», — рассказал Алаудинов РИА Новости. Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ предпринимали попытки окружить Глушковский район и изолировать его вдоль реки Сейм. По его словам, целью таких действий было создание выгодной позиции для Киева на возможных переговорах с Москвой. Однако эти планы были сорваны.
В марте 2025 года Вооруженные силы России начали масштабное наступление в Курской области. В ходе операции были освобождены город Суджа, а также ряд других населенных пунктов, включая Гуево и Олешню. По данным Министерства обороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
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