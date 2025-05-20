Окружной представитель в УрФО СМП Максим Юрков создал вариант того, как Тюмень выглядела бы в мультсериале «Симпсоны». В этом тюменцу помогли нейросети.
«Симпсоны в Тюмени. Создано с помощью нейросети», — отметил на своей официальной странице Максим Юрков.
Искусственный интеллект обработал и оживил самые знаменитые тюменские достопримечательности. Среди них можно заметить мост Влюбленных, набережную, пешеходную улицу Дзержинского, тюменский драмтеатр, Цветной бульвар и Центральную площадь.
Ранее Тюмень посетил известный блогер из Уфы. Он сделал шуточный обзор на областную столицу, в котором отметил красоту местных женщин, трезвость мужчин, стоимость топлива и местные точки интереса.
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