20 мая 2025

Тюменец с помощью нейросетей превратил город в мультсериал «Симпсоны». Видео

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Нейросеть обработала самые знаменитые достопримечательности города
Нейросеть обработала самые знаменитые достопримечательности города Фото:

Окружной представитель в УрФО СМП Максим Юрков создал вариант того, как Тюмень выглядела бы в мультсериале «Симпсоны». В этом тюменцу помогли нейросети.

«Симпсоны в Тюмени. Создано с помощью нейросети», — отметил на своей официальной странице Максим Юрков.

Искусственный интеллект обработал и оживил самые знаменитые тюменские достопримечательности. Среди них можно заметить мост Влюбленных, набережную, пешеходную улицу Дзержинского, тюменский драмтеатр, Цветной бульвар и Центральную площадь. 

Ранее Тюмень посетил известный блогер из Уфы. Он сделал шуточный обзор на областную столицу, в котором отметил красоту местных женщин, трезвость мужчин, стоимость топлива и местные точки интереса. 

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Окружной представитель в УрФО СМП Максим Юрков создал вариант того, как Тюмень выглядела бы в мультсериале «Симпсоны». В этом тюменцу помогли нейросети. «Симпсоны в Тюмени. Создано с помощью нейросети», — отметил на своей официальной странице Максим Юрков. Искусственный интеллект обработал и оживил самые знаменитые тюменские достопримечательности. Среди них можно заметить мост Влюбленных, набережную, пешеходную улицу Дзержинского, тюменский драмтеатр, Цветной бульвар и Центральную площадь.  Ранее Тюмень посетил известный блогер из Уфы. Он сделал шуточный обзор на областную столицу, в котором отметил красоту местных женщин, трезвость мужчин, стоимость топлива и местные точки интереса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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