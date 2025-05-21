ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины россиянина

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене за содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ (ЦОС ФСБ). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, он заключен под стражу.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации», — сообщили в ФСБ. Информацию об этом представители ведомства опубликовали на своем сайте.
По данным ведомства, мужчина с сентября 2023 года через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакты с представителем украинских спецслужб, выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны Минобороны России в регионе. Кроме того, в телефоне задержанного обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных в РФ террористических организаций. В ходе общения обсуждались планы по организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.
По информации ЦОС ФСБ, обвиняемый по заданию украинских кураторов приобрел портативные зарядные устройства, сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп. Кроме того, он изучал обучающие материалы по управлению ударными беспилотниками, направленные ему через мессенджер. Отмечается, что задержанный полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Ранее сотрудники управления ФСБ России по Амурской области задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на Транссибирской железнодорожной магистрали. По информации ведомства, задержанный также намеревался принять участие в боевых действиях против Российской Федерации.
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