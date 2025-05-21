В Казани предотвращен теракт

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Задержан житель Татарстана за подготовку диверсии с использованием БПЛА
Задержан житель Татарстана за подготовку диверсии с использованием БПЛА Фото:

В Республике Татарстан сотрудники управления ФСБ задержали местного жителя, который под руководством украинских кураторов готовил диверсию на одном из казанских заводов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель региона 2000 года рождения в целях осуществления диверсий прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств», — сообщили в ФСБ. Уточняется, что с февраля по октябрь 2024 года, злоумышленник осуществлял подготовку диверсионной акции с применением беспилотного летательного аппарата на территории одного из заводов в Казани. Информацию об этом передает ТАСС. 

По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 и ст. 281.2 УК РФ). Следственные органы устанавливают дополнительные обстоятельства преступления и возможную причастность других лиц.

Ранее в Калужской области ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины россиянина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, он заключен под стражу.

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В Республике Татарстан сотрудники управления ФСБ задержали местного жителя, который под руководством украинских кураторов готовил диверсию на одном из казанских заводов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель региона 2000 года рождения в целях осуществления диверсий прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств», — сообщили в ФСБ. Уточняется, что с февраля по октябрь 2024 года, злоумышленник осуществлял подготовку диверсионной акции с применением беспилотного летательного аппарата на территории одного из заводов в Казани. Информацию об этом передает ТАСС.  По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 и ст. 281.2 УК РФ). Следственные органы устанавливают дополнительные обстоятельства преступления и возможную причастность других лиц. Ранее в Калужской области ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины россиянина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, он заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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