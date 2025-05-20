20 мая 2025

Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска, в котором он не был 1,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря вмешательству омбудсмена ХМАО боец СВО получил отпуск
Благодаря вмешательству омбудсмена ХМАО боец СВО получил отпуск Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла участнику спецоперации добиться отпуска, куда его не пускало командование на протяжении 20 месяцев. В аппарате омбудсмена URA.RU пояснили, что боец неоднократно обращался к руководству воинской части, но получал отказы.

«После проверки омбудсмен выяснила, что боец служит по контракту 20 месяцев и ни разу не получал отпуск. Это стало причиной обращения как в в военную часть, так и в прокуратуру», — рассказали в аппарате уполномоченного.

Получить заслуженный отдых удалось после вмешательства Стребковой. После оперативного вмешательства омбудсмена и взаимодействия с военной прокуратурой боец сможет отправиться в отпуск.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен Стребкова помогла потерявшему зрение бойцу из ХМАО добиться госпитализации. Ему требовалась операция по удалению глаза, но вместо госпиталя военнослужащего направили на фронт.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла участнику спецоперации добиться отпуска, куда его не пускало командование на протяжении 20 месяцев. В аппарате омбудсмена URA.RU пояснили, что боец неоднократно обращался к руководству воинской части, но получал отказы. «После проверки омбудсмен выяснила, что боец служит по контракту 20 месяцев и ни разу не получал отпуск. Это стало причиной обращения как в в военную часть, так и в прокуратуру», — рассказали в аппарате уполномоченного. Получить заслуженный отдых удалось после вмешательства Стребковой. После оперативного вмешательства омбудсмена и взаимодействия с военной прокуратурой боец сможет отправиться в отпуск. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен Стребкова помогла потерявшему зрение бойцу из ХМАО добиться госпитализации. Ему требовалась операция по удалению глаза, но вместо госпиталя военнослужащего направили на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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