Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО добиться отпуска, в котором он не был 1,5 года

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла участнику спецоперации добиться отпуска, куда его не пускало командование на протяжении 20 месяцев. В аппарате омбудсмена URA.RU пояснили, что боец неоднократно обращался к руководству воинской части, но получал отказы.
«После проверки омбудсмен выяснила, что боец служит по контракту 20 месяцев и ни разу не получал отпуск. Это стало причиной обращения как в в военную часть, так и в прокуратуру», — рассказали в аппарате уполномоченного.
Получить заслуженный отдых удалось после вмешательства Стребковой. После оперативного вмешательства омбудсмена и взаимодействия с военной прокуратурой боец сможет отправиться в отпуск.
Ранее URA.RU писало, что омбудсмен Стребкова помогла потерявшему зрение бойцу из ХМАО добиться госпитализации. Ему требовалась операция по удалению глаза, но вместо госпиталя военнослужащего направили на фронт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!