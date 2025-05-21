Военный летчик возглавил собрание депутатов Троицка после ухода Хасанова на СВО

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Депутаты поддержали кандидатуру Михалищева
Депутаты поддержали кандидатуру Михалищева Фото:

73-летний Анатолий Михалищев наделен полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Челябинской области после ухода предыдущего председателя Василия Хасанова на СВО. Об этом сообщила пресс-служба собрания. 

«Сегодня на внеочередном заседании депутаты поддержали решение о наделении полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Анатолия Иосифовича Михалищева. Ранее он занимал пост заместителя председателя», — сообщила пресс-служба собрания депутатов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Предыдущий председатель Хасанов заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Депутатский корпус Троицка продолжит работу, соблюдая установленный порядок. 

Об уходе Хасанова на СВО стало известно накануне. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу, написал Хасанов ранее на своей странице в «ВК».

Анатолий Михалищев — полковник в отставке, заслуженный военный летчик России и почетный гражданин Троицка. Награжден орденами «За службу в Вооруженных Силах» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевое содружество» и другими наградами. Депутатские полномочия исполняет с сентября 2020 года.

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73-летний Анатолий Михалищев наделен полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Челябинской области после ухода предыдущего председателя Василия Хасанова на СВО. Об этом сообщила пресс-служба собрания.  «Сегодня на внеочередном заседании депутаты поддержали решение о наделении полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Анатолия Иосифовича Михалищева. Ранее он занимал пост заместителя председателя», — сообщила пресс-служба собрания депутатов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Предыдущий председатель Хасанов заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Депутатский корпус Троицка продолжит работу, соблюдая установленный порядок.  Об уходе Хасанова на СВО стало известно накануне. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу, написал Хасанов ранее на своей странице в «ВК». Анатолий Михалищев — полковник в отставке, заслуженный военный летчик России и почетный гражданин Троицка. Награжден орденами «За службу в Вооруженных Силах» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевое содружество» и другими наградами. Депутатские полномочия исполняет с сентября 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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