Военный летчик возглавил собрание депутатов Троицка после ухода Хасанова на СВО

73-летний Анатолий Михалищев наделен полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Челябинской области после ухода предыдущего председателя Василия Хасанова на СВО. Об этом сообщила пресс-служба собрания.
«Сегодня на внеочередном заседании депутаты поддержали решение о наделении полномочиями председателя собрания депутатов города Троицка Анатолия Иосифовича Михалищева. Ранее он занимал пост заместителя председателя», — сообщила пресс-служба собрания депутатов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Предыдущий председатель Хасанов заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Депутатский корпус Троицка продолжит работу, соблюдая установленный порядок.
Об уходе Хасанова на СВО стало известно накануне. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу, написал Хасанов ранее на своей странице в «ВК».
Анатолий Михалищев — полковник в отставке, заслуженный военный летчик России и почетный гражданин Троицка. Награжден орденами «За службу в Вооруженных Силах» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевое содружество» и другими наградами. Депутатские полномочия исполняет с сентября 2020 года.
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