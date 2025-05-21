Россияне будут получать пенсии новыми способами

Совет Федерации утвердил новые правила выплаты пенсий военным
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерами сами смогут выбираться счет, на который будут приходить денежные средства
Пенсионерами сами смогут выбираться счет, на который будут приходить денежные средства Фото:

Совет Федерации поддержал правительственный законопроект, расширяющий варианты выплат пенсий военным пенсионерам. Законопроект одобрен был на пленарном заседании.

«Документ был инициирован правительством, поправками дополняется закон, регламентирующий пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей», — уточнили на заседании. Они отмечают, что поправки дополняют действующий закон о пенсионном обеспечении силовиков. Трансляция ведется на сайте Совфеда.

Новые нормы позволяют пенсионным органам выбирать способ выплат — через Сбербанк или казначейство. Пенсионеры смогут получать деньги на карты любых российских банков или традиционным почтовым переводом.

Закон сохраняет все существующие варианты выплат, добавляя новые удобные способы. Ранее выплаты осуществлялись только через Сбербанк или почтовые отделения.

В начале 2025 года повысились пенсии госслужащим, достигнув в среднем 14 971 рубля. Данные выплаты назначаются при утрате заработка из-за инвалидности или потери кормильца, сообщает «Царьград».

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Совет Федерации поддержал правительственный законопроект, расширяющий варианты выплат пенсий военным пенсионерам. Законопроект одобрен был на пленарном заседании. «Документ был инициирован правительством, поправками дополняется закон, регламентирующий пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей», — уточнили на заседании. Они отмечают, что поправки дополняют действующий закон о пенсионном обеспечении силовиков. Трансляция ведется на сайте Совфеда. Новые нормы позволяют пенсионным органам выбирать способ выплат — через Сбербанк или казначейство. Пенсионеры смогут получать деньги на карты любых российских банков или традиционным почтовым переводом. Закон сохраняет все существующие варианты выплат, добавляя новые удобные способы. Ранее выплаты осуществлялись только через Сбербанк или почтовые отделения. В начале 2025 года повысились пенсии госслужащим, достигнув в среднем 14 971 рубля. Данные выплаты назначаются при утрате заработка из-за инвалидности или потери кормильца, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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