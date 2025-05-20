20 мая 2025

Тюменец ударил ножом в сердце жену за переписку с другими мужчинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Он предстал перед судом
Он предстал перед судом Фото:

Тюменец ударил ножом свою жену за переписку с другим мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.  

«31-летний мужчина совместно со своей супругой находились в доме ее отца и распивали спиртные напитки. В ходе распития тюменец обнаружил в телефоне супруги переписку с другими мужчинами и стал ее об этом спрашивать; на фоне ревности между ними произошел словесный скандал», — отмечено в сообщении судов. 

Отец девушки попробовал разнять ссорящихся супругов, но впоследствии выгнал агрессора из дома. Под предлогом умывания, мужчина вернулся в квартиру, схватил нож и ударил им свою жену в грудь. У нее диагностировали кровоизлияние в сердце.

По данным суда, после инцидента родственники оперативно обезвредили мужчину и вызвали полицию и скорую помощь. Малороссиянов ранее уже был судим, теперь ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого телесного вреда. 

Ранее тюменка изрезала своего отчима, пытаясь защитить свою мать. Она ударила его ножом в голову и предплечье мужчины.  

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Тюменец ударил ножом свою жену за переписку с другим мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.   «31-летний мужчина совместно со своей супругой находились в доме ее отца и распивали спиртные напитки. В ходе распития тюменец обнаружил в телефоне супруги переписку с другими мужчинами и стал ее об этом спрашивать; на фоне ревности между ними произошел словесный скандал», — отмечено в сообщении судов.  Отец девушки попробовал разнять ссорящихся супругов, но впоследствии выгнал агрессора из дома. Под предлогом умывания, мужчина вернулся в квартиру, схватил нож и ударил им свою жену в грудь. У нее диагностировали кровоизлияние в сердце. По данным суда, после инцидента родственники оперативно обезвредили мужчину и вызвали полицию и скорую помощь. Малороссиянов ранее уже был судим, теперь ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого телесного вреда.  Ранее тюменка изрезала своего отчима, пытаясь защитить свою мать. Она ударила его ножом в голову и предплечье мужчины.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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