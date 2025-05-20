Тюменец ударил ножом в сердце жену за переписку с другими мужчинами

Тюменец ударил ножом свою жену за переписку с другим мужчиной. Об этом URA.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«31-летний мужчина совместно со своей супругой находились в доме ее отца и распивали спиртные напитки. В ходе распития тюменец обнаружил в телефоне супруги переписку с другими мужчинами и стал ее об этом спрашивать; на фоне ревности между ними произошел словесный скандал», — отмечено в сообщении судов.
Отец девушки попробовал разнять ссорящихся супругов, но впоследствии выгнал агрессора из дома. Под предлогом умывания, мужчина вернулся в квартиру, схватил нож и ударил им свою жену в грудь. У нее диагностировали кровоизлияние в сердце.
По данным суда, после инцидента родственники оперативно обезвредили мужчину и вызвали полицию и скорую помощь. Малороссиянов ранее уже был судим, теперь ему предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого телесного вреда.
Ранее тюменка изрезала своего отчима, пытаясь защитить свою мать. Она ударила его ножом в голову и предплечье мужчины.
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