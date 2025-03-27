Тюменка изрезала ножом отчима, защищая мать

Жительница Тюмени изрезала ножом отчима, пытаясь защитить от него мать. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
«В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с резаными ранами. Участковые уполномоченные установили, что мужчина получил травмы в ходе конфликта у себя дома. Между тюменцем и его сожительницей произошел конфликт. В определенный момент, падчерица схватила кухонный нож и, защищая мать, нанесла им удар по голове и левому предплечью отчима», — сообщили в ведомстве.
Девушка сама вызвала скорую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Тюменке грозит до трех лет лишения свободы.
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