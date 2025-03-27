27 марта 2025

Тюменка изрезала ножом отчима, защищая мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке грозит до трех лет лишения свободы
Девушке грозит до трех лет лишения свободы Фото:

Жительница Тюмени изрезала ножом отчима, пытаясь защитить от него мать. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

«В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с резаными ранами. Участковые уполномоченные установили, что мужчина получил травмы в ходе конфликта у себя дома. Между тюменцем и его сожительницей произошел конфликт. В определенный момент, падчерица схватила кухонный нож и, защищая мать, нанесла им удар по голове и левому предплечью отчима», — сообщили в ведомстве.

Девушка сама вызвала скорую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Тюменке грозит до трех лет лишения свободы.

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Жительница Тюмени изрезала ножом отчима, пытаясь защитить от него мать. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. «В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном к ним мужчине с резаными ранами. Участковые уполномоченные установили, что мужчина получил травмы в ходе конфликта у себя дома. Между тюменцем и его сожительницей произошел конфликт. В определенный момент, падчерица схватила кухонный нож и, защищая мать, нанесла им удар по голове и левому предплечью отчима», — сообщили в ведомстве. Девушка сама вызвала скорую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Тюменке грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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