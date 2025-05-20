Единороссы ХМАО вступились за техничку, которую оскорбил молодогвардеец Альберт Афлятунов. Глава регисполкома ЕР Николай Заболотнев заявил, что уборщицу Рамилю проконсультируют, чтобы она могла подать заявление в прокуратуру для проведения необходимых проверок и отстоять свои честь и достоинство в суде.
«Такие заявления и поведение [как у Афлятунова] абсолютно выходят за рамки здравого смысла», — подчеркнул Заболотнев. Он уточнил, что Афлятунов был из-за этого исключен из ЕР.
Осудил действия Афлятунова и председатель молодежного парламента ХМАО Кирилл Медведев. Он заявил, что такое поведение недостойно молодогвардейца и патриота России. По словам Медведева, с Афлятуновым неоднократно проводились профилактические беседы, но они не возымели успехи. Медведев извинился от лица МГЕР ХМАО.
Нефтеюганский единоросс Альберт Афлятунов унизил уборщицу в местном отделении партии, которая не пускала его в здание в выходной день. Активист принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками.
Теперь уже бывший активист МГЕР Нефтеюганска покаялся в церкви и объяснил свое поведение. С ним в штабе ЕР Нефтеюганска оказалась его девушка, перед которой Афлятунов не хотел терять лицо.
Ранее URA.RU писало, что Афлятунова исключили из «Единой России». Заседание прошло утром 21 мая.
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