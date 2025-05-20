20 мая 2025

Единороссы ХМАО вступились за техничку, которую оскорбил молодогвардеец

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Руководство регионального отделения ЕР ХМАО поможет уборщице, которую оскорбил активист
Руководство регионального отделения ЕР ХМАО поможет уборщице, которую оскорбил активист Фото:
новость из сюжета
Единоросс унизил уборщицу в Нефтеюганске

Единороссы ХМАО вступились за техничку, которую оскорбил молодогвардеец Альберт Афлятунов. Глава регисполкома ЕР Николай Заболотнев заявил, что уборщицу Рамилю проконсультируют, чтобы она могла подать заявление в прокуратуру для проведения необходимых проверок и отстоять свои честь и достоинство в суде.

«Такие заявления и поведение [как у Афлятунова] абсолютно выходят за рамки здравого смысла», — подчеркнул Заболотнев. Он уточнил, что Афлятунов был из-за этого исключен из ЕР.

Осудил действия Афлятунова и председатель молодежного парламента ХМАО Кирилл Медведев. Он заявил, что такое поведение недостойно молодогвардейца и патриота России. По словам Медведева, с Афлятуновым неоднократно проводились профилактические беседы, но они не возымели успехи. Медведев извинился от лица МГЕР ХМАО.

Нефтеюганский единоросс Альберт Афлятунов унизил уборщицу в местном отделении партии, которая не пускала его в здание в выходной день. Активист принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками.

Теперь уже бывший активист МГЕР Нефтеюганска покаялся в церкви и объяснил свое поведение. С ним в штабе ЕР Нефтеюганска оказалась его девушка, перед которой Афлятунов не хотел терять лицо.

Ранее URA.RU писало, что Афлятунова исключили из «Единой России». Заседание прошло утром 21 мая.

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Единороссы ХМАО вступились за техничку, которую оскорбил молодогвардеец Альберт Афлятунов. Глава регисполкома ЕР Николай Заболотнев заявил, что уборщицу Рамилю проконсультируют, чтобы она могла подать заявление в прокуратуру для проведения необходимых проверок и отстоять свои честь и достоинство в суде. «Такие заявления и поведение [как у Афлятунова] абсолютно выходят за рамки здравого смысла», — подчеркнул Заболотнев. Он уточнил, что Афлятунов был из-за этого исключен из ЕР. Осудил действия Афлятунова и председатель молодежного парламента ХМАО Кирилл Медведев. Он заявил, что такое поведение недостойно молодогвардейца и патриота России. По словам Медведева, с Афлятуновым неоднократно проводились профилактические беседы, но они не возымели успехи. Медведев извинился от лица МГЕР ХМАО. Нефтеюганский единоросс Альберт Афлятунов унизил уборщицу в местном отделении партии, которая не пускала его в здание в выходной день. Активист принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками. Теперь уже бывший активист МГЕР Нефтеюганска покаялся в церкви и объяснил свое поведение. С ним в штабе ЕР Нефтеюганска оказалась его девушка, перед которой Афлятунов не хотел терять лицо. Ранее URA.RU писало, что Афлятунова исключили из «Единой России». Заседание прошло утром 21 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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