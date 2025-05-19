Паслер нашел работу для своей оренбургской пиарщицы

Экс-замминистра Оренбуржья Аверкова помогает свердловскому главе на выборах

19 мая 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Денис Паслер с 26 марта работает врио свердловского губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Отставки в свердловском правительстве при Паслере Экс-замминистра Оренбуржья Инна Аверкова помогает Денису Паслеру становиться губернатором Свердловской области. Как стало известно URA.RU, она участвует в работе предвыборного штаба Паслера — дистанционно. «Аверкова с конца апреля помогает готовить листовки и другие агитационные материалы», — поделился чиновник правительства, погруженный в детали организации паслеровской кампании. Эту информацию URA.RU подтвердил собеседник, близкий к предвыборному штабу Паслера. Впрочем, еще один источник — внутри структуры — заявил, что, по его данным, эта часть работы закреплена только за директором «Областной газеты» Антоном Третьяковым. Один из собеседников также убежден, что в ближайшее время Аверкова, недавно официально покинувшая правительство Оренбургской области, может получить должность в структуре свердловской власти. Ранее URA.RU рассказывало, что курсировали слухи, что Аверкова может стать новым директором областного департамента информполитики (должность освободилась недавно после отставки Юлии Хусаиновой). А в губернаторской резиденции прямо сейчас обсуждают, что Аверкову могут представить в качестве «и. о.» чуть ли не завтра (20 мая). «Решения о назначении Аверковой пока нет. Она, насколько я знаю, согласия еще не давала», — уточнил информированный источник агентства. Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области 26 марта. С 2019-го он, свердловчанин, руководил Оренбуржьем. Аверкова при нем была замминистра региональной и информационной политики. Устройство власти в Оренбуржье такового, что фактически Аверкова выполняла тот же функционал, что директор свердловского ДИП. И едва ли не самостоятельно вела личный telegram-канал Паслера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замминистра Оренбуржья Инна Аверкова помогает Денису Паслеру становиться губернатором Свердловской области. Как стало известно URA.RU, она участвует в работе предвыборного штаба Паслера — дистанционно. «Аверкова с конца апреля помогает готовить листовки и другие агитационные материалы», — поделился чиновник правительства, погруженный в детали организации паслеровской кампании. Эту информацию URA.RU подтвердил собеседник, близкий к предвыборному штабу Паслера. Впрочем, еще один источник — внутри структуры — заявил, что, по его данным, эта часть работы закреплена только за директором «Областной газеты» Антоном Третьяковым. Один из собеседников также убежден, что в ближайшее время Аверкова, недавно официально покинувшая правительство Оренбургской области, может получить должность в структуре свердловской власти. Ранее URA.RU рассказывало, что курсировали слухи, что Аверкова может стать новым директором областного департамента информполитики (должность освободилась недавно после отставки Юлии Хусаиновой). А в губернаторской резиденции прямо сейчас обсуждают, что Аверкову могут представить в качестве «и. о.» чуть ли не завтра (20 мая). «Решения о назначении Аверковой пока нет. Она, насколько я знаю, согласия еще не давала», — уточнил информированный источник агентства. Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области 26 марта. С 2019-го он, свердловчанин, руководил Оренбуржьем. Аверкова при нем была замминистра региональной и информационной политики. Устройство власти в Оренбуржье такового, что фактически Аверкова выполняла тот же функционал, что директор свердловского ДИП. И едва ли не самостоятельно вела личный telegram-канал Паслера.