Пыталась заработать на маркетплейсе, но лишилась денег: как жительницу Кургана обманули аферисты

Жительница Кургана стала жертвой интернет-мошенников и потеряла 130 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе. Об этом сообщает полиция Курганской области у себя в tg-канале.
«Жертвой мошенников стала 34-летняя жительница Кургана. Обратившись в полицию, женщина пояснила, что в мессенджере ей поступило сообщение с предложением заработка. Для получения оплаты предлагалось ставить „лайки“ на товарах, размещенных на одном из маркетплейсов, а также выкупать товар с целью поднятия рейтинга продавца. Затраченные денежные средства должны были вернуться ей с прибылью 20%», — рассказали полицейские.
Потерпевшая начала выполнять задания, а в личном кабинете маркетплейса отображался ее доход, что убедило ее в реальности заработка. Однако для вывода средств ей сообщили, что необходимо выполнить три задания. Суммы заданий росли, и женщине пришлось оформлять онлайн-кредиты для выкупа товаров. После третьего задания ей сообщили о блокировке средств из-за «ошибки» и потребовали дополнительный платеж в размере 300 тысяч рублей. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества.
Установлено, что общий ущерб составил 130 тысяч рублей. По данному факту следователь УМВД России по г. Кургану возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам, а также тщательно проверять предложения о заработке в интернете, чтобы не стать жертвой подобных схем.
Ранее в Курганской области неоднократно фиксировались случаи интернет-мошенничества: так, жительница Куртамышского округа потеряла 88 тысяч рублей после общения с аферистом, представившимся военнослужащим НАТО, а пенсионерка стала жертвой мошенника, выдававшего себя за сотрудника ПФР. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Полицейские регулярно напоминают жителям региона о необходимости проявлять осторожность при финансовых операциях в интернете.
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