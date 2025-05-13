Мошенник под видом военного из НАТО обманул курганскую пенсионерку

В Куртамышском округе (Курганская область) 62-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества в результате романтической переписки в одной из социальных сетей. Она общалась с аферистом, который представился военнослужащим одной из стран НАТО, якобы проходящим службу в Сирии. Об этом сообщает полиция Курганской области.
Всего женщина перевела аферистам 88 тысяч рублей и пыталась отправить еще 40 тысяч, прежде чем сотрудники банка заподозрили неладное и обратились в полицию. «Женщину доставили в отдел полиции, где она рассказала полицейским, что примерно в середине апреля в одной из популярных социальных сетей она познакомилась с мужчиной, который представился военнослужащим одной из стран НАТО и добавил, что проходит службу на территории Сирийской Арабской Республики. Между потерпевшей и аферистом завязалась романтическая переписка», — рассказали в ведомстве.
В ходе переписки злоумышленник сообщил женщине, что ему удалось получить 3,8 миллиона евро и попросил ее предоставить почтовый адрес для отправки посылки с деньгами. «Через несколько дней к женщине обратился другой мошенник, представившийся агентом почтовой службы, и сообщил о необходимости уплаты таможенного сбора в сумме 100 тысяч рублей. У потерпевшей не было такой суммы, поэтому она перевела 88 тысяч рублей личных накоплений», — уточнили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские призывают жителей региона быть бдительными при общении в интернете, не передавать персональные данные незнакомцам и не переводить деньги под предлогом получения подарков, бонусов или посылок.
Ранее URA.RU сообщало, что аферист под видом сотрудника ПФР обманул пенсионерку в Курганской области. 77-летняя женщина потеряла 70 тысяч рублей.
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