Политблок правительства ХМАО рассматривает возможность проверки единоросов на предмет соответствия нормам благопристойности. Причиной послужил инцидент с членом ЕР Альбертом Афлятуновым, который оскорбил уборщицу библиотеки Нефтеюганска, а также оказался связан с деятельностью, не соответствующей имиджу партии власти. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к окружению внутриполитического блока правительства региона.
«У внутриполитического блока правительства ХМАО появилось много вопросов к кадровой политике ЕР. Каким образом такой уникальный специалист оказался в рядах „Единой России“ и почему никто не замечал этого до скандала с уборщицей, предстоит разобраться», — отметил источник URA.RU. По его словам, обсуждается возможность проведения внутренней проверки, чтобы впредь избежать подобных ситуаций и исключить попадание в партийные ряды лиц с неоднозначной репутацией.
Как стало известно из открытых источников, Альберт Афлятунов не только допустил проявление неуважения к сотруднице клининга, но и предоставлял услуги эротического массажа, включая практики тантрического секса и йони-массажа. Кроме того, он позиционирует себя как амбассадор запрета мастурбации и сторонник арийской идеологии. Скандал вызвал широкий общественный резонанс и поставил под вопрос эффективность действующих механизмов проверки кандидатов в члены партии «Единая Россия» в регионе.
В «Единой России», тем временем, сообщили, что ранее с Афлятуновым однопартийцы уже проводили профилактические беседы: «Опрометчиво, странно себе вел иногда. Но таких ярких, странных, неоднозначных поступков, конечно ранее не было», — заявил в разговоре с агентством глава регисполкома ЕР в ХМАО Николай Заболотнев.
Он подчеркнул, что ославившийся югорчанин давно в рядах партии, помогал людям, но в какой-то период что-то пошло не так. «Кто знает, может так весна подействовала...», — заключил собеседник URA.RU
Ранее URA.RU сообщало, что унизившего техничку активиста из Нефтеюганска (ХМАО) Альберта Афлятунова исключили из «Единой России». Глава регисполкома ЕР Николай Заболотнев заявил, что уборщицу Рамилю проконсультируют, чтобы она могла подать заявление в прокуратуру для проведения необходимых проверок и отстоять свои честь и достоинство в суде.
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