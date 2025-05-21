Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и секретарь Совбеза региона, Адам Кадыров, получил вторую за десять дней медаль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
«17-летний Кадыров получил медаль подразделения „Ахмат-Крепость“ за помощь в выполнении боевых задач», — пишет издание в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Это уже вторая подобная награда, врученная ему за последние 10 дней. Церемония награждения прошла с участием главы подразделения «Ахмат-Крепость» Абдул-Керима Кадырова, который приходится Адаму двоюродным братом.
Адам Кадыров уже отмечен целым рядом знаков отличия. В их числе — орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам». Кроме того, ему передан на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем в XIX веке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.