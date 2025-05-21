Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду

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Адам Кадыров уже отмечен целым рядом знаков отличия
Адам Кадыров уже отмечен целым рядом знаков отличия Фото:

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и секретарь Совбеза региона, Адам Кадыров, получил вторую за десять дней медаль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«17-летний Кадыров получил медаль подразделения „Ахмат-Крепость“ за помощь в выполнении боевых задач», — пишет издание в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Это уже вторая подобная награда, врученная ему за последние 10 дней. Церемония награждения прошла с участием главы подразделения «Ахмат-Крепость» Абдул-Керима Кадырова, который приходится Адаму двоюродным братом.

Адам Кадыров уже отмечен целым рядом знаков отличия. В их числе — орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам». Кроме того, ему передан на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем в XIX веке.

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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и секретарь Совбеза региона, Адам Кадыров, получил вторую за десять дней медаль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «17-летний Кадыров получил медаль подразделения „Ахмат-Крепость“ за помощь в выполнении боевых задач», — пишет издание в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Это уже вторая подобная награда, врученная ему за последние 10 дней. Церемония награждения прошла с участием главы подразделения «Ахмат-Крепость» Абдул-Керима Кадырова, который приходится Адаму двоюродным братом. Адам Кадыров уже отмечен целым рядом знаков отличия. В их числе — орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам». Кроме того, ему передан на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, который был вручен имамом Шамилем в XIX веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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