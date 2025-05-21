Стала известна причина смерти магнитогорского хоккеиста Лебедева

Причиной смерти 33-летнего бывшего игрока магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Кирилла Лебедева стала остановка сердца. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Причиной смерти хоккеиста Кирилла Лебедева стала остановка сердца. 33-летний спортсмен отвозил детей в сад и находился в машине, когда произошла трагедия», — пишет издание.
Лебедев был воспитанником магнитогорского «Металлурга» и выступал за команды КХЛ и ВХЛ, включая «Металлург-2», «Стальных лис», новокузнецкий «Металлург», а также играл за зарубежный клуб «Бурос» в Швеции. За свою карьеру он становился чемпионом МХЛ и обладателем золотых медалей ВХЛ. О его смерти ранее сообщала пресс-служба «Металлурга».
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