Лавров заявил, что перемирия с Украиной больше не будет

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Лавров напомнил о событиях 2022 года, когда в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной
Лавров напомнил о событиях 2022 года, когда в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в конфликте с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Речь прозвучала на выступлении в Российско-армянском университете в Ереване.

«Поэтому сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие — а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — подчеркнул министр, передает ТАСС. По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.

Лавров напомнил о событиях 2022 года, когда в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Тогда, по его словам, делегации парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской стороной, однако, Запад впоследствии запретил Киеву подписывать соответствующее соглашение. Этот опыт, по мнению Лаврова, стал для России уроком, и теперь Москва не намерена повторять подобные сценарии.

В своем выступлении Лавров также подверг критике лидеров Франции и Великобритании — Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, их призывы к ужесточению антироссийских санкций и давлению на США только подтверждают отсутствие реального стремления к мирному урегулированию.

Рабочий визит главы российского МИД в Ереван проходил 20–21 мая. Пресс-служба МИД РФ ранее сообщала, что в ходе поездки планируются встречи с армянскими официальными лицами для обсуждения двусторонних отношений и актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле.

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Россия не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в конфликте с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Речь прозвучала на выступлении в Российско-армянском университете в Ереване. «Поэтому сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие — а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — подчеркнул министр, передает ТАСС. По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий. Лавров напомнил о событиях 2022 года, когда в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Тогда, по его словам, делегации парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской стороной, однако, Запад впоследствии запретил Киеву подписывать соответствующее соглашение. Этот опыт, по мнению Лаврова, стал для России уроком, и теперь Москва не намерена повторять подобные сценарии. В своем выступлении Лавров также подверг критике лидеров Франции и Великобритании — Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, их призывы к ужесточению антироссийских санкций и давлению на США только подтверждают отсутствие реального стремления к мирному урегулированию. Рабочий визит главы российского МИД в Ереван проходил 20–21 мая. Пресс-служба МИД РФ ранее сообщала, что в ходе поездки планируются встречи с армянскими официальными лицами для обсуждения двусторонних отношений и актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле.
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