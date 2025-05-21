Лавров заявил, что перемирия с Украиной больше не будет

Россия не согласна на принцип «перемирие — а там посмотрим» в конфликте с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Речь прозвучала на выступлении в Российско-армянском университете в Ереване.
«Поэтому сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие — а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — подчеркнул министр, передает ТАСС. По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.
Лавров напомнил о событиях 2022 года, когда в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Тогда, по его словам, делегации парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской стороной, однако, Запад впоследствии запретил Киеву подписывать соответствующее соглашение. Этот опыт, по мнению Лаврова, стал для России уроком, и теперь Москва не намерена повторять подобные сценарии.
В своем выступлении Лавров также подверг критике лидеров Франции и Великобритании — Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, их призывы к ужесточению антироссийских санкций и давлению на США только подтверждают отсутствие реального стремления к мирному урегулированию.
Рабочий визит главы российского МИД в Ереван проходил 20–21 мая. Пресс-служба МИД РФ ранее сообщала, что в ходе поездки планируются встречи с армянскими официальными лицами для обсуждения двусторонних отношений и актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.