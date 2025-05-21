Фигуранту дела о взятках в мэрии Челябинска Ребреш ужесточили приговор

Ребреш проведет пять лет в колонии общего режима Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Областной суд изменил приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш, которая фигурирует в уголовном деле о взятках в мэрии и обвиняется в обмане дольщиков. Ребреш ранее назначили условное наказание, теперь отправили в колонию общего режима, сообщает прокуратура.

«Челябинским областным судом с учетом позиции прокурора приговор изменен, исключено применение статьи 73 УК РФ, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Ребреш было назначено условное наказание.

По версии следствия, с ноября 2016 года по ноябрь 2020 года осужденная обманула владельцев квартир в домах № 51а по улице Сулимова и № 63б по улице Омская. Она заключила с ними договор, согласно которому получила право пользования земельным участком для строительства жилого дома. Взамен обещала им квартиры в этом доме, но выполнять обещанное не собиралась. Указанным способом она незаконно приобрела земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллионов рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.

Также заключила с физическим лицом инвестиционный договор купли-продажи жилых помещений стоимостью четыре миллиона рублей, однако свои обязательства не исполнила. С другим инвестором заключила похожий договор и смогла похитить 600 тысяч рублей, полученных в качестве аванса.

Задержание Ребреш дало толчок к возбуждению еще нескольких уголовных дел — в отношении экс-депутата гордумы Виталия Паутова и бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского. Паутов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту посредничества во взяточничестве. По версии следствия, он передал взятку ответственным лицам из мэрии Челябинска за незаконное разрешение на строительство жилого дома. Слободской обвиняется в превышении должностных полномочий.