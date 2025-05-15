В Советском райсуде Челябинска 16 мая прошли прения сторон по делу о превышении полномочий в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского. Прокурор просил отправить экс-чиновника в колонию, адвокат — оправдать. Позиции сторон — в материале URA.RU.
Позиция гособвинения
В прениях прокурор заявил, что преступление, в котором обвиняется Слободской, относится к категории тяжких. Основание для переквалификации и изменении категории не имеется.
К смягчающим наказание обстоятельствам гособвинитель попросил отнести возраст, состояние здоровья Слободского и его жены, а также наличие государственной награды «Почетный строитель России». Отягчающих наказание обстоятельств в судебном заседании не установлено.
При этом прокурор отметил, что исправление Слободского невозможно без реального отбывания наказания. По его мнению, лишение свободы будет соответствовать характеру и степени тяжести инкриминируемого экс-чиновнику преступления.
«В связи с изложенным, предлагаю признать Слободского Владимира Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренным п.в ч.3 ст.286 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, с лишением права занимать должности, связанной с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций на государственной и муниципальной службе на срок два года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявил прокурор. Также гособвинитель ориентировал суд на полном удовлетворении гражданского иска потерпевших.
Позиция стороны защиты
Адвокат Слободского Андрей Микрюков в прениях отметил, что в обвинении не были указаны конкретные нормативно правовые акты, что является нарушением норм УПК. Это нарушение является существенным, препятствует рассмотрению уголовного дела и не может быть устранено в судебном производстве.
Микрюков отметил, что ранее суды рассматривали разрешение на строительство, которое было выдано Слободским. Адвокат отмечает, что документ был признан законным. В уголовном же деле тоже самое разрешение пытаются признать недействительным.
«Постановление следователя о привлечении Слободского в качестве обвиняемого, а также, соответственно, обвинительное заключение содержит очевидные логические противоречия. В действительности же указанные правоустанавливающие документы, были представлены застройщиком в качестве приложение к поданному заявлению, что подтверждается соответствующим реестром. При таких обстоятельствах Слободской не имел законных оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство», — указывает Микрюков.
Адвокат попросил суд оправдать своего подзащитного. А гражданские иски оставить без рассмотрения, так как суд отказал в привлечении комитета финансов в качестве гражданского ответчика.
Позиция Слободского
«Я выдал разрешение на строительство жилого дома по улице Сулимова 3 апреля 2018 года на основании тех документов, которые мне были предоставлены. В том числе была приложена пояснительная записка заместителя председателя комитета градостроительства, начальника управления градостроительных разрешений Драчука. Мало того, к пакету документов было приложено положительное заключение экспертизы проектной документации, где было указано, что проект соответствует всем техническим, санитарным нормам, разработанным на основании документации по планировке территории, на основании градостроительного плана. Проверку документов (их наличие и комплектность) проверяет управление градостроительных разрешений. То есть, они несут ответственность за достоверность тех документов, которые предоставлены. И на основании которых они готовят проект разрешения на строительство. Кроме того, были приложены правоустанавливающие документы. Об этом говорят сведения, указанные в реестре, и также показания свидетелей. Мне же инкриминируют отсутствие правоустанавливающих документов. С чем, конечно, я не согласен. Я более ничего добавить не могу к моим показанием, которое я давал в судебных заседаниях и на предварительном следствии. Но считаю, что превышения полномочий с моей стороны не было. То есть я выдал разрешение на строительство согласно тем документам, которые были предоставлены. Ваша честь, уважаемый суд, я прошу вынести мне оправдательный приговор», — заявил Слободской.
Дело Слободского рассматривается в суде с сентября 2023 года. Бывшего вице-мэра обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая должность заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства находясь на посту, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. Своей вины экс-чиновник не признает и настаивает на своей невиновности.
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