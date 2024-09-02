02 сентября 2024

Фигуранту дела о взятках в мэрии Челябинска Ребреш вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд с участием Людмила Ребреш. Челябинск, ребреш людмила
Людмилу Ребреш признали виновной в обмане дольщиков Фото:

Центральный райсуд Челябинска 3 сентября огласил приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш, фигурирующей в уголовном деле о взятках в мэрии областного центра и обвиняемой в обмане дольщиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она была признана виновной по всем пунктам обвинения, ей назначили условное наказание.

«Ребреш признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, с испытательным сроком пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В качестве дополнительного наказания Ребреш назначили штраф в размере 650 тысяч рублей. Также были удовлетворены исковые требования обманутых дольщиков.

Дело Ребреш рассматривалось в суде более двух лет, с лета 2022 года. Ее обвиняли в обмане дольщиков при строительстве дома на улице Сулимова в Челябинске. Из-за этого дома под следствие попали высокопоставленные сотрудники мэрии. В их числе бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Первого судят по факту превышения должностных полномочий, второй находится в СИЗО по обвинению в посредничестве при передаче взятки.

В последнем слове Ребреш уверяла, что у нее не было умысла кого-либо обманывать. В качестве доводов она привела решение Советского райсуда Челябинска, который обозначил, что ООО «Челябинскавтотранс» выполнил взятые на себя обязательства.

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Центральный райсуд Челябинска 3 сентября огласил приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш, фигурирующей в уголовном деле о взятках в мэрии областного центра и обвиняемой в обмане дольщиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она была признана виновной по всем пунктам обвинения, ей назначили условное наказание. «Ребреш признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, с испытательным сроком пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания Ребреш назначили штраф в размере 650 тысяч рублей. Также были удовлетворены исковые требования обманутых дольщиков. Дело Ребреш рассматривалось в суде более двух лет, с лета 2022 года. Ее обвиняли в обмане дольщиков при строительстве дома на улице Сулимова в Челябинске. Из-за этого дома под следствие попали высокопоставленные сотрудники мэрии. В их числе бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Первого судят по факту превышения должностных полномочий, второй находится в СИЗО по обвинению в посредничестве при передаче взятки. В последнем слове Ребреш уверяла, что у нее не было умысла кого-либо обманывать. В качестве доводов она привела решение Советского райсуда Челябинска, который обозначил, что ООО «Челябинскавтотранс» выполнил взятые на себя обязательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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