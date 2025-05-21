В ХМАО совет ветеранов просит власти установить бюст Сталина в парке Победы

В Нижневартовске (ХМАО) в парке Победы, где сейчас идет реконструкция, городской совет ветеранов просит власти установить бюсты маршалов Великой Отечественной войны. Среди них они хотели бы видеть и статую генерального секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина. Об этой идее URA.RU рассказала председатель совета ветеранов Нижневартовска Светлана Овсянникова.
«Обратились с инициативой. Пока у нас приняли только проект по выделению земли в парке Победы. Хотим, чтобы там появился комплекс — десять самых известных маршалов, командующих во время Великой Отечественной войны и бюст вождя Иосифа Сталина», — рассказала Овсянникова.
Она также обозначила, что сейчас рассчитывается стоимость реализации проекта. А также подбирается место в парке, где могут быть установлены скульптуры. В совете ветеранов считают, что без бюста Сталина вся композиция будет неполной. «Не было бы Сталина, не было бы Победы», — заключила Овсянникова.
Председатель совета ветеранов Нижневартовска обсудила эту инициативу с председателем думы ХМАО Борисом Хохряковым. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, при этом оценку проекту не дал, лишь подчеркнув важность сохранения исторической памяти. В мэрию Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске накануне Дня Победы открылась «Аллея памяти». На ней по инициативе общественников установлено два монумента — «Память сильнее времени» в честь героев Великой Отечественной войн и «Защитникам Донбасса».
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