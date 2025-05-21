В ХМАО совет ветеранов просит власти установить бюст Сталина в парке Победы

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Совет ветеранов Нижневартовска выступил с инициативой установки бюстов маршалов и Сталина в парке
Совет ветеранов Нижневартовска выступил с инициативой установки бюстов маршалов и Сталина в парке Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в парке Победы, где сейчас идет реконструкция, городской совет ветеранов просит власти установить бюсты маршалов Великой Отечественной войны. Среди них они хотели бы видеть и статую генерального секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина. Об этой идее URA.RU рассказала председатель совета ветеранов Нижневартовска Светлана Овсянникова.

«Обратились с инициативой. Пока у нас приняли только проект по выделению земли в парке Победы. Хотим, чтобы там появился комплекс — десять самых известных маршалов, командующих во время Великой Отечественной войны и бюст вождя Иосифа Сталина», — рассказала Овсянникова.

Она также обозначила, что сейчас рассчитывается стоимость реализации проекта. А также подбирается место в парке, где могут быть установлены скульптуры. В совете ветеранов считают, что без бюста Сталина вся композиция будет неполной. «Не было бы Сталина, не было бы Победы», — заключила Овсянникова.

Председатель совета ветеранов Нижневартовска обсудила эту инициативу с председателем думы ХМАО Борисом Хохряковым. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, при этом оценку проекту не дал, лишь подчеркнув важность сохранения исторической памяти. В мэрию Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске накануне Дня Победы открылась «Аллея памяти». На ней по инициативе общественников установлено два монумента — «Память сильнее времени» в честь героев Великой Отечественной войн и «Защитникам Донбасса». 

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В Нижневартовске (ХМАО) в парке Победы, где сейчас идет реконструкция, городской совет ветеранов просит власти установить бюсты маршалов Великой Отечественной войны. Среди них они хотели бы видеть и статую генерального секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина. Об этой идее URA.RU рассказала председатель совета ветеранов Нижневартовска Светлана Овсянникова. «Обратились с инициативой. Пока у нас приняли только проект по выделению земли в парке Победы. Хотим, чтобы там появился комплекс — десять самых известных маршалов, командующих во время Великой Отечественной войны и бюст вождя Иосифа Сталина», — рассказала Овсянникова. Она также обозначила, что сейчас рассчитывается стоимость реализации проекта. А также подбирается место в парке, где могут быть установлены скульптуры. В совете ветеранов считают, что без бюста Сталина вся композиция будет неполной. «Не было бы Сталина, не было бы Победы», — заключила Овсянникова. Председатель совета ветеранов Нижневартовска обсудила эту инициативу с председателем думы ХМАО Борисом Хохряковым. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, при этом оценку проекту не дал, лишь подчеркнув важность сохранения исторической памяти. В мэрию Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске накануне Дня Победы открылась «Аллея памяти». На ней по инициативе общественников установлено два монумента — «Память сильнее времени» в честь героев Великой Отечественной войн и «Защитникам Донбасса». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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