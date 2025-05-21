«Конфликт на Украине — внутренний»: советник Путина напомнил, что СССР юридически существует

Советский Союз продолжает существовать с юридической точки зрения из-за нарушений при его роспуске в 1991 году, что делает конфликт на Украине внутренним кризисом. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.
«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР», — сказал Кобяков в интервью ТАСС.
Он отметил, что Беловежское соглашение 1991 года имело сомнительную правовую основу, а решение о ликвидации СССР должен был принимать Съезд народных депутатов. Как заявил Кобяков, с юридической точки зрения конфликт на Украине может рассматриваться как «внутренний кризис».
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что распад Советского Союза стал фактором, который в конечном счете обусловил начало специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, он подчеркнул, что атмосфера всеобщей расслабленности способна привести к тому, что граждане страны будут действовать исходя из принципа личных интересов, руководствуясь установкой «каждый за себя».
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