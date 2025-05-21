В России подешевели огурцы и помидоры, но подорожала курица

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За прошлую неделе заметно снизились в цене огурцы и помидоры
За прошлую неделе заметно снизились в цене огурцы и помидоры Фото:

В России за неделю с 13 по 19 мая заметно подешевели огурцы и помидоры на 10,4% и 7,6% соответственно, в то время как стоимость куриного мяса выросла на 1,3%. Такой вывод следует из отчета Росстата.

«Цены изменились: на мясо кур +1,3%, … на огурцы (-10,4%), помидоры (-7,6%)», — отмечается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Согласно данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,1%. Особенно подешевели бананы на 1,5%.

Кроме того, выросли цены на некоторые другие продукты: свекла подорожала на 5,3%, капуста — на 4,5%, морковь — на 4,4%, лук — на 2,5%, картофель — на 1,7%, яблоки — на 1,1%. Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на смартфоны (на 0,9%) и женские колготки (на 0,6%). Стоимость проживания в гостиницах категории 4–5 звезд выросла на 1,4%, а тарифы на проезд в троллейбусе увеличились на 0,4%. На фоне этого наблюдалось снижение цен на яйца (на 1,8%), гречку и рис (на 0,4%), а также подсолнечное масло (на 0,2%).

Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что в период с 29 апреля по 5 мая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, а остальные продукты питания за исключением фруктов и овощей в среднем подорожали на 0,1% за неделю.

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В России за неделю с 13 по 19 мая заметно подешевели огурцы и помидоры на 10,4% и 7,6% соответственно, в то время как стоимость куриного мяса выросла на 1,3%. Такой вывод следует из отчета Росстата. «Цены изменились: на мясо кур +1,3%, … на огурцы (-10,4%), помидоры (-7,6%)», — отмечается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Согласно данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,1%. Особенно подешевели бананы на 1,5%. Кроме того, выросли цены на некоторые другие продукты: свекла подорожала на 5,3%, капуста — на 4,5%, морковь — на 4,4%, лук — на 2,5%, картофель — на 1,7%, яблоки — на 1,1%. Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на смартфоны (на 0,9%) и женские колготки (на 0,6%). Стоимость проживания в гостиницах категории 4–5 звезд выросла на 1,4%, а тарифы на проезд в троллейбусе увеличились на 0,4%. На фоне этого наблюдалось снижение цен на яйца (на 1,8%), гречку и рис (на 0,4%), а также подсолнечное масло (на 0,2%). Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что в период с 29 апреля по 5 мая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, а остальные продукты питания за исключением фруктов и овощей в среднем подорожали на 0,1% за неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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