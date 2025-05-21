Силы противовоздушной обороны России успешно отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 70 дронов за последние сутки в различных регионах страны. Губернаторы и Министерство обороны РФ сообщили об успешных операциях по перехвату и уничтожению украинских БПЛА. Во всех случаях атак пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. Карта атак ВСУ беспилотниками за 21 мая — в материале URA.RU.
Московская область
Беспилотники ВСУ с самого утра атакуют Московскую область. Системы ПВО Министерства обороны РФ оперативно отразили атаку. В Домодедово фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших, все дети были экстренно эвакуированы в подвал здания. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, всего уничтожено минимум семь вражеских летательных аппаратов.
Рязанская область
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об успешном уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. «Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожено три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он в своем telegram-канале.
Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще трех вражеских беспилотниках. Там также обошлось без пострадавших и ущербов.
Далее Малков написал, что атака ВСУ на Рязанскую область оказалась безрезультатной и добавил про уничтожение еще двух БПЛА. «Уничтожены еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!», — сказано в его сообщении в Telegram.
Сообщение Минобороны
Министерство обороны РФ сообщило о успешном перехвате и уничтожении 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в различных регионах страны. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.
По их информации, дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата. Согласно сообщению Минобороны, 15 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, семь над Курской областью, шесть над Тульской областью, три над территорией Московского региона, два над Рязанской областью и один над Брянской областью.
Тульская область
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно отразили воздушную атаку и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были направлены на территорию области. Разрушений и пострадавших нет, добавил он в своем telegram-канале. Минобороны сообщило, что всего над регионом уничтожено шесть БПЛА.
Миляев опубликовал сообщение, где написал об ограничении мобильного интернета в области. «Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей», — заявил он в Telegram. По его информации, вражеские воздушные атаки не прекращаются. «Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — добавил он.
Калужская область
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об успешном уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в Жуковском районе. По его словам, на месте инцидента работает оперативная группа. Предварительные отчеты указывают на отсутствие каких-либо пострадавших среди населения, а также на отсутствие значительных разрушений инфраструктуры. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Орловская область
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о том, что силами ПВО было уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство области. Инцидент произошел без последствий для местного населения и инфраструктуры, написал он в своем telegram-канале.
Он добавил, что на местах происшествия проводятся оперативные проверки для оценки ситуации и выявления возможных остаточных угроз. Органы власти продолжают работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность жителей.
Липецкая область
На территории Липецкой области был успешно обнаружен и уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщило правительство Липецкой области.
Власти региона подчеркивают, что для успешной нейтрализации угрозы были задействованы соответствующие силы и средства, отвечающие за безопасность и защиту воздушного пространства. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возможные риски для жителей.
Брянская область
Над Брянской областью сбит еще один вражеский беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он также выразил благодарность силам ПВО Минобороны РФ за их оперативную работу.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз в своем telegram-канале.
Ограничения интернета ввели в двух регионах России
В Тульской и Владимирской областях введены временные ограничения на работу мобильного интернета в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и правительство Владимирской области. Принятые меры были направлены на обеспечение безопасности населения.
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