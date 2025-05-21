Еще 30 беспилотников сбиты над Россией

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ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую и Курскую области
ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую и Курскую области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА над регионами России 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«Двадцать первого мая с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Из них, 11 БПЛА было уничтожено над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Московским регионом, два — над Тульской областью, а по одному — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

В министерстве также уточнили, что объекты инфраструктуры и жилые здания не пострадали. На местах падения обломков работают оперативные службы для уточнения последствий инцидента.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно. Ранее, 6 мая, российские ПВО уничтожили 105 дронов, в том числе 19 над Московским регионом, а 13 мая было сбито еще 13 БПЛА над Калужской, Тульской и Московской областями.

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Российские системы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА над регионами России 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ «Двадцать первого мая с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Из них, 11 БПЛА было уничтожено над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Московским регионом, два — над Тульской областью, а по одному — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями. В министерстве также уточнили, что объекты инфраструктуры и жилые здания не пострадали. На местах падения обломков работают оперативные службы для уточнения последствий инцидента. Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно. Ранее, 6 мая, российские ПВО уничтожили 105 дронов, в том числе 19 над Московским регионом, а 13 мая было сбито еще 13 БПЛА над Калужской, Тульской и Московской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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