Еще 30 беспилотников сбиты над Россией

Российские системы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА над регионами России 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ
«Двадцать первого мая с 15.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Из них, 11 БПЛА было уничтожено над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Московским регионом, два — над Тульской областью, а по одному — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.
В министерстве также уточнили, что объекты инфраструктуры и жилые здания не пострадали. На местах падения обломков работают оперативные службы для уточнения последствий инцидента.
Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно. Ранее, 6 мая, российские ПВО уничтожили 105 дронов, в том числе 19 над Московским регионом, а 13 мая было сбито еще 13 БПЛА над Калужской, Тульской и Московской областями.
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