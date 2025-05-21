Бывший единоросс из ХМАО, унизивший техничку, сделал заявление

Экс-член МГЕР ХМАО, унизивший техничку, намерен оспорить исключение из партии
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Нефтеюганский экс-молодогвардеец Альберт Афлятунов намерен вернуться в ЕР
Нефтеюганский экс-молодогвардеец Альберт Афлятунов намерен вернуться в ЕР Фото:
новость из сюжета
Единоросс унизил уборщицу в Нефтеюганске

Экс-единоросс из Нефтеюганска (ХМАО) Альберт Афлятунов, унизивший техничку, намерен оспорить исключение из партии. Об этом он сообщил в беседе с журналистом URA.RU.

«Я действовал в рамках законодательства Российской Федерации, а также Конституции РФ, и как полноправный гражданин РФ я имею право ходить по общественным заведениям. Если меня за это вычеркнут, я буду возбуждать дело именно касательно партии „Единая Россия“. Я буду оспаривать решение об исключение», — заявил Афлятунов. Он пригрозил прокурорской проверкой проверкой и другими ведомствами.

По его мнению, «Единая Россия» воспользовалась его результатами и ресурсами. «Я помогал гражданам, участвовал в социальных проектах. Даже сейчас они нагло пользуются моей плохой репутацией, во имя собственных интересов! Хотят избавиться от „неудобства“», — позже написал скандальный активист в своем блоге.

Техничка Рамиля в ответ попросила проверить его на адекватность и намерена обратиться в прокуратуру. Югорские и Нефтеюганские единороссы пообещали оказать женщине всестороннюю поддержку.

Альберт Афлятунов был исключен из партии «Единая Россия» 21 мая после скандала с оскорблением уборщицы Рамили, которая не пустила его в здание в выходной день. Решение приняли местный политсовет и президиум регионального отделения, сославшись на несоответствие поведения уставу партии. Сам Афлятунов ранее публично объяснял свой поступок и приносил извинения, однако скандал привел к его отстранению от партийной деятельности, в том числе и в связи с предоставлением им услуг эротического массажа.

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Экс-единоросс из Нефтеюганска (ХМАО) Альберт Афлятунов, унизивший техничку, намерен оспорить исключение из партии. Об этом он сообщил в беседе с журналистом URA.RU. «Я действовал в рамках законодательства Российской Федерации, а также Конституции РФ, и как полноправный гражданин РФ я имею право ходить по общественным заведениям. Если меня за это вычеркнут, я буду возбуждать дело именно касательно партии „Единая Россия“. Я буду оспаривать решение об исключение», — заявил Афлятунов. Он пригрозил прокурорской проверкой проверкой и другими ведомствами. По его мнению, «Единая Россия» воспользовалась его результатами и ресурсами. «Я помогал гражданам, участвовал в социальных проектах. Даже сейчас они нагло пользуются моей плохой репутацией, во имя собственных интересов! Хотят избавиться от „неудобства“», — позже написал скандальный активист в своем блоге. Техничка Рамиля в ответ попросила проверить его на адекватность и намерена обратиться в прокуратуру. Югорские и Нефтеюганские единороссы пообещали оказать женщине всестороннюю поддержку. Альберт Афлятунов был исключен из партии «Единая Россия» 21 мая после скандала с оскорблением уборщицы Рамили, которая не пустила его в здание в выходной день. Решение приняли местный политсовет и президиум регионального отделения, сославшись на несоответствие поведения уставу партии. Сам Афлятунов ранее публично объяснял свой поступок и приносил извинения, однако скандал привел к его отстранению от партийной деятельности, в том числе и в связи с предоставлением им услуг эротического массажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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