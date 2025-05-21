Бывший единоросс из ХМАО, унизивший техничку, сделал заявление

Экс-единоросс из Нефтеюганска (ХМАО) Альберт Афлятунов, унизивший техничку, намерен оспорить исключение из партии. Об этом он сообщил в беседе с журналистом URA.RU.
«Я действовал в рамках законодательства Российской Федерации, а также Конституции РФ, и как полноправный гражданин РФ я имею право ходить по общественным заведениям. Если меня за это вычеркнут, я буду возбуждать дело именно касательно партии „Единая Россия“. Я буду оспаривать решение об исключение», — заявил Афлятунов. Он пригрозил прокурорской проверкой проверкой и другими ведомствами.
По его мнению, «Единая Россия» воспользовалась его результатами и ресурсами. «Я помогал гражданам, участвовал в социальных проектах. Даже сейчас они нагло пользуются моей плохой репутацией, во имя собственных интересов! Хотят избавиться от „неудобства“», — позже написал скандальный активист в своем блоге.
Техничка Рамиля в ответ попросила проверить его на адекватность и намерена обратиться в прокуратуру. Югорские и Нефтеюганские единороссы пообещали оказать женщине всестороннюю поддержку.
Альберт Афлятунов был исключен из партии «Единая Россия» 21 мая после скандала с оскорблением уборщицы Рамили, которая не пустила его в здание в выходной день. Решение приняли местный политсовет и президиум регионального отделения, сославшись на несоответствие поведения уставу партии. Сам Афлятунов ранее публично объяснял свой поступок и приносил извинения, однако скандал привел к его отстранению от партийной деятельности, в том числе и в связи с предоставлением им услуг эротического массажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!