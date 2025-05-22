Губернатор ХМАО назначил главу ключевого департамента, ответственного за безопасность

Департамент региональной безопасности ХМАО возглавил Сергей Шпанов
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В правительстве Югры не осталось вакантных должностей глав департаментов
В правительстве Югры не осталось вакантных должностей глав департаментов Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил главой департамента региональной безопасности округа Сергея Шпанова. Глава региона представил нового руководителя на заседании правительства.

«В составе регионального правительства Сергей Шпанов будет курировать деятельность департамента региональной безопасности, который создан в 2022 году с целью централизации на базе одного органа исполнительной власти всех функций, связанных с вопросами безопасности. А именно гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами», — сообщил губернатор.

Шпанов пришел на смену уволенному экс-директору Алексею Золотухину, который не смог сохраниться при обновлении губернатором состава правительства. Пост директора ДРБ оставался свободным с октября 2024 года. Вакансий руководителей департаментов в Югре с его приходом не осталось.

Источники URA.RU сообщали, что Золотухин отправился на СВО. После его отставки в департаменте начались проверки.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил главой департамента региональной безопасности округа Сергея Шпанова. Глава региона представил нового руководителя на заседании правительства. «В составе регионального правительства Сергей Шпанов будет курировать деятельность департамента региональной безопасности, который создан в 2022 году с целью централизации на базе одного органа исполнительной власти всех функций, связанных с вопросами безопасности. А именно гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами», — сообщил губернатор. Шпанов пришел на смену уволенному экс-директору Алексею Золотухину, который не смог сохраниться при обновлении губернатором состава правительства. Пост директора ДРБ оставался свободным с октября 2024 года. Вакансий руководителей департаментов в Югре с его приходом не осталось. Источники URA.RU сообщали, что Золотухин отправился на СВО. После его отставки в департаменте начались проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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