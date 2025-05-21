Пермский край завалили казахстанскими помидорами

С начала 2025 года в Пермский край ввезли 441 тонну помидоров из Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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На прилавках пермских магазинов появятся казахстанские помидоры (архивное фото)
На прилавках пермских магазинов появятся казахстанские помидоры (архивное фото) Фото:

Импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в 1,5 раза с начала года. Вся продукция успешно прошла проверку на отсутствие карантинных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2025 года в Пермский край ввезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (291 тонна)», — рассказали в пресс-службе.

Все партии овощей прошли обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрали образцы для лабораторных исследований.

Результаты показали, что карантинные вредители и заболевания в продукции отсутствуют. На основании заключения лаборатории помидоры получили разрешение на свободную реализацию.

Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в Пермский край. Она прошла лабораторные исследования и получила разрешение на реализацию благодаря отсутствию карантинных вредителей.

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Импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в 1,5 раза с начала года. Вся продукция успешно прошла проверку на отсутствие карантинных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С начала 2025 года в Пермский край ввезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (291 тонна)», — рассказали в пресс-службе. Все партии овощей прошли обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрали образцы для лабораторных исследований. Результаты показали, что карантинные вредители и заболевания в продукции отсутствуют. На основании заключения лаборатории помидоры получили разрешение на свободную реализацию. Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в Пермский край. Она прошла лабораторные исследования и получила разрешение на реализацию благодаря отсутствию карантинных вредителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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