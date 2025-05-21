Пермский край завалили казахстанскими помидорами

Импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в 1,5 раза с начала года. Вся продукция успешно прошла проверку на отсутствие карантинных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С начала 2025 года в Пермский край ввезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (291 тонна)», — рассказали в пресс-службе.
Все партии овощей прошли обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрали образцы для лабораторных исследований.
Результаты показали, что карантинные вредители и заболевания в продукции отсутствуют. На основании заключения лаборатории помидоры получили разрешение на свободную реализацию.
Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в Пермский край. Она прошла лабораторные исследования и получила разрешение на реализацию благодаря отсутствию карантинных вредителей.
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