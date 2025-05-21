Стубб: переговоры по Украине могут пройти на следующей неделе в Ватикане

Переговоры о возможном прекращении огня на Украине могут пройти на следующей неделе в Ватикане. Об этом 21 мая сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает агентство Yle. По словам финского лидера, консультации между сторонами, вероятно, продолжатся на техническом уровне и могут стать новым этапом в обсуждении перемирия.
«По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе», — говорится в сообщении Yle. Также президент Финляндии рассказал, что его американский коллега Дональд Трамп во время контактов с европейскими лидерами 19 мая выразил уверенность в готовности России и Украины обсуждать возможное перемирие.
Стубб считает, что страны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Ранее стало известно, что Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Как уточнил Стубб, финансирование поставок будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, которые используются для поддержки Украины, передает RT.
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