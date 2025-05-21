«Он даже не извинился»: жительница ХМАО поделилась кадрами поджога авто с символикой Дня Победы

Жительница Нефтеюганска (ХМАО), чье авто поджог 16-летний подросток из-за наклейки с символикой Дня Великой Победы, пожаловалась на безнаказанность ребенка. Она возмущена, что ни сам школьник, ни его родители не извинились и не предложили возмещение ущерба пострадавшим югорчанам, а также опубликовала видео поджога.
«Прилагаю видео поджога нашего автомобиля и его последствия. Причиной поджога стала наклейка на заднем стекле авто в честь Дня Победы. После поджога данное лицо произвело фото (видео) о поджоге авто, после чего скрылось… По какой причине до настоящего времени не возбуждено дело по статье 205 УК РФ — неизвестно. И почему за такие преступления он гуляет на свободе?.. До настоящего времени виновный и его родители на связь с нами не вышли. Ни извинений, ни предложений по решению возмещения ущерба — ничего», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Она добавила, что после задержания мальчик якобы сразу был отправлен домой. По мнению женщины, подростка нужно наказать строже, так как он «совершил действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека (авто могут взорваться), причинив значительный имущественный ущерб с целью дестабилизации деятельности органов власти».
Ранее URA.RU писало, что школьник из Нефтеюганска поджег четыре иномарки, на которых были наклеены символы Дня Победы. Несовершеннолетний действовал по указанию мошенников — они угрожали арестом его матери и сестры. Подросток был задержан благодаря бдительности хозяина четвертой пострадавшей машины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!