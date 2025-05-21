Челябинский губернатор Текслер поддержал «Трактор», проигравший в Кубке Гагарина

Алексей Текслер поддержал хоккейный клуб «Трактор» после проигрыша ярославцам
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за эмоции, подаренные болельщикам. Слова поддержки он написал в своем telegram-канале после проигрыша команды в финале Кубка Гагарина.
«Спасибо „Трактору“ за сезон, за эмоции, за надежду! И, конечно, болельщикам — они у нас лучшие!» — отметил глава региона.
В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина черно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 1:2. Победу в этой встрече одержал ярославский клуб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!