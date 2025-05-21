21 мая 2025

Челябинский губернатор Текслер поддержал «Трактор», проигравший в Кубке Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер поддержал хоккейный клуб «Трактор» после проигрыша ярославцам
Алексей Текслер поддержал хоккейный клуб «Трактор» после проигрыша ярославцам Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за эмоции, подаренные болельщикам. Слова поддержки он написал в своем telegram-канале после проигрыша команды в финале Кубка Гагарина.

«Спасибо „Трактору“ за сезон, за эмоции, за надежду! И, конечно, болельщикам — они у нас лучшие!» — отметил глава региона.

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина черно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 1:2. Победу в этой встрече одержал ярославский клуб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил хоккейный клуб «Трактор» за эмоции, подаренные болельщикам. Слова поддержки он написал в своем telegram-канале после проигрыша команды в финале Кубка Гагарина. «Спасибо „Трактору“ за сезон, за эмоции, за надежду!  И, конечно, болельщикам — они у нас лучшие!» — отметил глава региона. В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина черно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 1:2. Победу в этой встрече одержал ярославский клуб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...