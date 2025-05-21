21 мая 2025

В Тульской области отражают атаки украинских дронов

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В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА
В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Тульской области сообщили о продолжающейся угрозе атаки беспилотников на регион. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России находятся в повышенной боевой готовности и отражают атаки дронов.

«В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле», — написал Миляев в своем telegram-канале

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Тульской области 21 мая в 22:33 по местному времени. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и будет информировать население о дальнейших изменениях.

Минобороны накануне заявило об успешном перехвате 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны, средствами противовоздушной обороны. Сообщается, что попытки атак были зафиксированы на территории Московской, Курской, Рязанской и Орловской областей, а также в Крыму. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в воздушном пространстве Москвы было уничтожено 24 дрона, передает «Царьград».

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Власти Тульской области сообщили о продолжающейся угрозе атаки беспилотников на регион. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России находятся в повышенной боевой готовности и отражают атаки дронов. «В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле», — написал Миляев в своем telegram-канале Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Тульской области 21 мая в 22:33 по местному времени. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и будет информировать население о дальнейших изменениях. Минобороны накануне заявило об успешном перехвате 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны, средствами противовоздушной обороны. Сообщается, что попытки атак были зафиксированы на территории Московской, Курской, Рязанской и Орловской областей, а также в Крыму. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в воздушном пространстве Москвы было уничтожено 24 дрона, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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