21 мая 2025

Минобороны: силы ПВО сбили над РФ 77 беспилотников за четыре часа

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42 БПЛА сбито над территорией Курской области
42 БПЛА сбито над территорией Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны за вечер и ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников, атаковавших регионы России. Об этом 22 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БпЛА — над территорией Курской области, 14 БпЛА — над территорией Белгородской области, девять БпЛА — над территорией Московского региона, восемь БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Калужской области, по одному БпЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей», — заявили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что все дроны были успешно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Военные специалисты продолжают мониторинг воздушного пространства для предотвращения новых попыток атак беспилотников на объекты инфраструктуры в российских регионах. О пострадавших и разрушениях в результате происшествий не сообщается.

В частности, в Тульской области сохраняется опасность атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал глава региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации приведены в состояние повышенной боевой готовности и продолжают отражать попытки проникновения дронов.

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Российские системы противовоздушной обороны за вечер и ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников, атаковавших регионы России. Об этом 22 мая сообщили в Министерстве обороны РФ. «С 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БпЛА — над территорией Курской области, 14 БпЛА — над территорией Белгородской области, девять БпЛА — над территорией Московского региона, восемь БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Калужской области, по одному БпЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей», — заявили в Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что все дроны были успешно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Военные специалисты продолжают мониторинг воздушного пространства для предотвращения новых попыток атак беспилотников на объекты инфраструктуры в российских регионах. О пострадавших и разрушениях в результате происшествий не сообщается. В частности, в Тульской области сохраняется опасность атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал глава региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации приведены в состояние повышенной боевой готовности и продолжают отражать попытки проникновения дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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